ایجاد بین الحرمین در امامزاده عبدالله/زیرساخت های شهر ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد صلواتی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از ایجاد بین‌الحرمین در شهر زیارتی امام‌زاده عبدالله شهرستان آمل خبرداد و افزود: این مسیر بین بارگاه امام‌زاده عبدالله (ع) و امام‌زاده مظفر (ع) ایجاد می‌شود و فاصله بین بارگاه این دو امام‌زاده به طول ۲۵۰ متر است که در نظر داریم به‌زودی بین‌الحرمین باهدف افزایش نگاه مذهبی در این شهر ایجاد کنیم.

شهردار امام‌زاده عبدالله این شهر زیارتی را مشهد استان مازندران برشمرد و افزود: از ابتدای سال ۹۶ که در این شهرداری مشغول به کار شدیم شعار ما تبدیل این شهر به شهر گردشگری مذهبی است.

صلواتی با اشاره به اینکه این شهر از سال ۱۳۹۱ با زیرساخت‌های ضعیفی ایجاد شد، افزود: رویکردمان را در این شهر به احداث چندین میدان، پارک، المان‌های مختلف، زیرسازی و تعریض خیابان‌ها، احداث سالن ورزشی و غیره گذاشتیم.

شهردار امام‌زاده عبدالله بابیان اینکه برای اولین بار میدانی بانام دماوند در این شهر ایجاد خواهیم کرد، افزود: این میدان در کمربندی مسیر چمستان بااعتباری بالغ‌بر ۳۰۰ میلیون تومان احداث خواهد شد و طرح مطالعاتی این طرح به اتمام رسید و در مرحله انتخاب پیمانکار هستیم.

صلواتی با اشاره به اینکه آرامستان این شهر در اختیار شهرداری آمل است گفت: توافقاتی صورت گرفت تا از سال ۹۸ به این شهرداری واگذار شود و در حال رایزنی هستیم تا پارک هلومسر که در محدوده این شهر ولی در اختیار شهرداری آمل قرار دارد به این شهرداری واگذار شود.

وی بابیان اینکه با توجه به مواهب الهی، وجود جنگل و بارگاه زیارتی امام‌زاده عبدالله پایان هر هفته بیش از سه هزار مسافر به این شهر سفر می‌کنند، افزود: در نظر داریم تا این شهر و منطقه جنگلی آلشرود را به‌عنوان پایلوت گردشگری منطقه تبدیل شود.

صلواتی با اشاره به ایجاد منطقه گردشگری آلشرود توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری بیان کرد: هدف از ایجاد ما از این منطقه نگاه اقتصادی و ایجاد درآمد برای شهرداری نبود بلکه پاک‌سازی جنگل و حفظ محیط‌زیست است.

وی بابیان اینکه برای ایجاد منطقه گردشگری آلشرود با موانعی روبرو بودیم که در حال حاضر این موانع در حال رفع است، افزود: این منطقه آمادگی اسکان بیش از ۲ هزار نفر در شب را دارد .

صلواتی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم ما در ایجاد منطقه آلشرود جنگل بدون زباله بود و جزو اولین شهرداری‌های منطقه در ایجاد همچنین مکانی هستیم، ادامه داد: در منطقه آلشرود به دلیل شهادت شهدای جنگل در نظر داریم راهیان نور جنگل را با همکاری سپاه ناحیه شهرستان در تابستان ۹۷ برقرار کنیم.