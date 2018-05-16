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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۱۱

منذر خطاب به آمریکا و متحدانش:

طرح‌های شما در سراسر سوریه را به شکست می کشانیم

طرح‌های شما در سراسر سوریه را به شکست می کشانیم

قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد خطاب به واشنگتن و متحدانش گفت: ما طرحهای شما را در حلب و غوطه شرقی به شکست کشاندیم و در سراسر سوریه شما را شکست خواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منذر منذر قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: آمریکا، انگلیس و فرانسه درباره اوضاع سوریه دروغ پردازی می کنند تا به وجهه دولت سوریه خدشه وارد کنند.

وی افزود: ما طرحهای شما را در حلب و غوطه شرقی به شکست کشاندیم و در سراسر سوریه شما را شکست خواهیم داد. آمریکا طبق ادعاهای دروغ دست به تجاوز آشکار علیه سوریه زد و هدف واقعی آن کمک به گروههای تروریستی بود.

منذر گفت: سوریه ضمن آمادگی حق خود می داند که در برابر هر تجاوزی به حاکمیت خود ایستادگی کند.

قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد بیان کرد: سوریه به مبارزه با تروریسم و آزادسازی سراسر سوریه از لوث تروریسم یا کشورههای متجاوز ادامه خواهد داد.

کد مطلب 4299034

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