بیست و یکمین جشنواره تئاتر دانشگاه به پایان رسید/ معرفی برگزیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه بیست و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران با حدود ۱ ساعت تأخیر و با حضور چهره هایی چون فرهاد ناظرزاده کرمانی، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی، امیر اثباتی، نوید محمدزاده، محمد عاقبتی، محمد ساربان رحمت امینی امشب چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در تالار وحدت برگزار شد.

بعد از پخش آیاتی از کلام الله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، حسین عبدالهی دبیر این دوره از جشنواره روی صحنه حضور پیدا کرد و به حاضران در مراسم اختتامیه خوش آمد گفت.

سپس تصاویری از آثار شرکت کننده در بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران در میان تشویق ممتد دانشجویان پخش شد.

کیوان ساکت اف اجرای این مراسم را عهده دار بود.

از بخش های ویژه این مراسم تجلیل از نغمه ثمینی با حضور فرهاد ناظرزاده کرمانی و نوید محمدزاده و همچنین تجلیل از شهرام زرگر با حضور فرهاد ناظرزاده کرمانی و اشکان خیل نژاد بود.

در بخش اهدای جوایز بخش های مختلف نیز، برگزیدگان به شرح ذیل معرفی شدند:

بخش پوستر

تقدیر: مرضیه خوش ترکیب

تندیس: مریم برادران

بخش عکس

تقدیر: کیارش مسیبی

تندیس: سهیل صحرانورد

بخش تیزر

تندیس: محمدباقر کشاورز و محمدرضا رمضانیان

بخش مرور

تندیس: پوریا عربگری کارگردان «ال اس دی»

بخش تجربه های اجرا

تقدیر: نمایش های «مثبت و منفی ۷» به کارگردانی پوریا خطیب زاده و «کوهستان» به کارگردانی آرش پروین

بخش نمایشنامه نویسی استاد اکبر رادی

تقدیر: محسن براتی نویسنده «مولار» و لادن شیرمرد نویسنده «جهنم روی میز نهارخوری»

تندیس: سعیدرضا خوش شانس نویسنده «اوراد بادهای وحشی سرکش»

بخش پژوهش

تندیس: امید مشهدی عبدالرحمن

بخش مسابقه تئاتر صحنه

طراحی صدا و موسیقی

تقدیر: متین حبیبیان برای نمایش های «تجزیه» و «هار»

طراحی نور

تقدیر: علی کرسی زر «فرایند»

طراحی لباس

تقدیر: غزاله مهربان یکتا برای «برف»، صبا نجاتی و سعیده خان بابایی برای «تجزیه»

تندیس: بیتا نصر

طراحی صحنه

تقدیر: سعدی محمدی برای «مقدس»، مرتضی جلیلی دوست و سعیده خان بیگی برای «تجزیه»

تندیس: بهزاد صفار برای «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»

بازیگری زن

تقدیر: معصومه ایرانشاهی برای «برف»، کتایون لطیف برای «پرتی»

تندیس: زهرا مهرابی برای «پوبلیکومس بشیمبوفونگ» و «در اتاق باد می وزد»

بازیگری مرد

تقدیر: مصطفی لطیفی خواه برای «چشمش به دشت باز»، امیر نوروزی برای «لانچر ۵»، وحید آجرلو برای «در انتظار گودو»

تندیس: مرتضی مظلومی نژاد برای «در انتظار گودو»

بخش متن

تقدیر: امیر نجفی برای «در اتاق باد می وزد»، سعید رسولی برای «چشمش به دشت باز»

تندیس: پویا سعیدی و مسعود صرامی برای «لانچر ۵»

دراماتورژی

تقدیر: حسام الدین لک برای «در انتظار گودو»، امیر ابراهیم زاده برای «فرایند»

طراحی فضا و ایده اجرایی

تندیس: نمایش «لغزش آنی کلام»

کارگردانی

تقدیر: امیر اخوان برای «پوبلیکومس بشیمبوفونگ»، حسام الدین لک برای «در انتظار گودو»

تندیس: حسین پوریانی فر برای نمایش «هار»

بهترین اجرا

تندیس: نمایش «در انتظار گودو» به کارگردانی حسام الدین لک

در پایان این مراسم هیأت داوران جشنواره بیست و یکم جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران نمایش های «در انتظار گودو»، «هار»، «پوبلیکومس بشیمبوفونگ»، «لانچر ۵»، «در اتاق باد می وزد»، «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»، «مقدس» و «فرایند» را به جشنواره بین المللی تئاتر فجر و همچنین برای حمایت از اجرای عمومی معرفی کرد.

همچنین در این مراسم از کتاب ۲۰ سال جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران رونمایی شد.