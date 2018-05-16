برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در شهر امامزاده عبدالله تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مردان رحمانی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز روابط عمومی به‌تمامی فعالان این عرصه، خبرنگاران را پل ارتباطی بین مردم و ادارات و مسئولان دانست و با اشاره به عملکرد شش ماه نخست شورای اسلامی و شهرداری افزود: دغدغه مهم شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات مردم است.

وی حضور مستمر و پیگیری پروژه‌ها از نزدیک را یکی دیگر از اولویت‌های این شورا دانست و افزود: اعضای شورای اسلامی و شهردار روزانه پیگیر پروژه‌ها هستند.

رحمانی با اشاره به اینکه ایجاد بوم گردی را در دستور کار قراردادیم، افزود: برای ایجاد منطقه گردشگری با یکسری مشکلات مواجه بودیم که در حال رفع است اما انتظار داریم این مشکلات زودتر برطرف شود چون یکی از موضوعات مهم احداث سرویس‌های بهداشتی است.

وی از تدوین برنامه چشم انداز ۲۰ ساله شورا و شهرداری خبرداد و افزود: به‌زودی این موضوع فراخوان داده خواهد شد تا از نظرات نخبگان و مشاوران استفاده کنیم و یکی دیگر از موضوعات تشکیل کمیسیون بانوان است.

نصرالله فضلی عضو شورا نیز در این جلسه گفت: یکی از اهداف ما درستیابیاستحقاق جایگاه واقعی این شهر است و این شهر از جاذبه‌های طبیعی کوه، جنگل و رودخانه برخوردار است که مانند نگینی در منطقه می‌درخشد.

عضو شورای شهر امام‌زاده عبدالله بابیان اینکه این شهر قبلاً از چند روستا تشکیل‌شده بود، افزود: پایداری و افزایش جمعیت منطقه مدیون بارگاه زیارتی امام‌زاده عبدالله است که برافزایش درآمد مردم نقش مهمی داشت.

وی با اشاره به اینکه این شهر نوپا است و نیاز به حمایت مسئولان دارد، افزود: در حریم این شهر شاخصه‌های مهمی اعم از بیمارستان ۲۱۶ تخت خوابی، بزرگ‌ترین دانشگاه غیرانتفاعی، مجموعه تفریحی ، دو شهرک صنعتی وجود دارد.