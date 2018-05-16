توجه به مبلمان ومنظر شهری در اولویت برنامه های شهرداری محمدیه است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه شورای اسلامی شهر محمدیه عصر چهارشنبه پس ازمعرفی رسمی شهردار جدید با حضور اعضای شورای اسلامی در صحن شورا برگزار شد.

مریم نخستین دراین جلسه ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک از حسن توجه وانتخاب خود از سوی شورای اسلامی شهر تشکر کرد و گفت: با تلاش شبانه روزی همه تجربه و تخصص خود را برای اعتلا، توسعه و عمران شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان و افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان بکار خواهم گرفت.

وی بیان کرد: به منظور خدمات دهی بیشتر به شهروندان محمدیه و ساکنان ناحیه شهری مهرگان یکی از الویت های مهم و اصلی در برنامه های شهری توجه به مبلمان شهری و بهبود سیمای شهر در کنار کارهای عمرانی است.

نخستین در ادامه سالم سازی سیستم اداری و شفاف سازی در امور را از دیگر برنامه های شهرداری دانست و یادآورشد: در این ارتباط اقداماتی خواهیم کرد و با حمایت و همکاری اعضای شورا تلاش می کنیم تا پایان دوران مسئولیت در شهرداری هیچ مشکل مالی ایجاد نشود.

شهردار محمدیه اظهارداشت: افزایش برنامه های فرهنگی در شهر برای تقویت نشاط و شادابی مردم در اولویت بعدی قرار خواهیم دادتا فضای مطلوبی برای مردم مهیا شود.

وی گفت: برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، قرآنی در ماه مبارک رمضان در محمدیه و ناحیه شهری مهرگان هم پیش بینی شده است.

نخستین تصریح کرد: با اجرای طرح های فرهنگی و هنری، مذهبی و اجتماعی وهمچنین فضا سازی مناسب شهری با همکاری دیگر نهادها به استقبال ماه مبارک رمضان رفته ایم.

شهردار محمدیه در ادامه به تکمیل پروژه های در حال اجرا اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام را در شهر با سرعت بیشتری ادامه می دهیم و تلاش می کنیم این طرحها بسرعت تکمیل شود.

نخستین اضافه کرد: برنامه ریزی مدون و منظمی برای خدمات رسانی بهتر و همچنین ساختن شهری آبادتر صورت گرفته و در برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تلاش خواهیم کرد محمدیه و ناحیه شهری مهرگان را به آنچه شایسته شهروندان آن است برسانیم.

وی در ادامه گفت: به زودی در نشست خبری برنامه های شهرداری را به اطلاع مردم خواهیم رساند.