به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت نفتی «توتال» فرانسه امروز چهارشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی کناره‌ گیری خواهد کرد.

در بیانیه صادره از سوی شرکت توتال در این خصوص آمده است: توتال در صورت عدم دریافت معافیت تحریمی توسط مقامات آمریکا و با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی نمی تواند پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی را تداوم بخشد.

در ادامه این بیانیه در این خصوص آمده است: ما در حال رایزنی با مقام‌های فرانسوی و آمریکایی است تا امکان دریافت یک معافیت تحریمی پروژه‌ای، را بسنجد.

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه گذشته با نقض تعهدات بین المللی این کشور اعلام کرد که به صورت یکجانبه از برجام خارج می شود.