عزم جدی پرگس برای امضای قرارداد توسعه میدان کرنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کالین رولی بعدازظهر چهارشنبه (۲۶ اردیبهشتماه) در مراسم امضای موافقتنامه توسعه میدان کرنج اعلام کرد: برای موفقیت این کنسرسیوم برای رسیدن به موقعیت کنونی، عوامل زیادی دخیل بودهاند، اما همه این عوامل بدون عزم جدی دو طرف به نتیجه مطلوبی نمیرسید.
وی افزود: امضای رئوس توافق (HOA) توسعه و پشتیبانی بهرهبرداری میدان نفتی کرنج بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کنسرسیوم پرگس نتیجه عزم جدی دو طرف است.
مدیر عامل کنسرسیوم پرگس اعلام کرد که این کنسرسیوم سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان بسیاری را گردآورد تا بتواند موافقتنامه یاد شده برای توسعه میدان کرنج را آماده کند.
رولی یادآور شد: حضور وزیر نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران ارشد نفتی ایران در آیین امضای موافقتنامه توسعه میدان کرنج، نشانه تعهد طرف ایرانی است.
وی همچنین به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به دلیل بهرهمندی از کارشناسان سطح بالا که در مذاکرات مربوط به این موافقتنامه مشارکت داشته اند، تبریک گفت.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کنسرسیوم پرگس (PERGAS) امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشتماه) به منظور توسعه و پشتیبانی بهرهبرداری میدان نفتی کرنج در قالب الگوی قراردادی نفتخیز جنوب موافقتنامه همکاری (HOA) امضا کردند.
میدان کرنج که اثبات وجود نفت در آن به سال ۱۳۴۲ بازمیگردد، دارای ۱۱ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در مخازن آسماری و پابده است. تولید از این میدان در سال ۱۳۴۳ آغاز شده و هماکنون روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه نفت از آن برداشت میشود. این میدان که در فاصله ۱۱۰ کلیومتری جنوب شرق اهواز واقع است، جزو میانهایی است که عملیات تزریق گاز با هدف ازدیاد برداشت در آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
نخستین تفاهمنامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سوم آذرماه سال ۱۳۹۵ بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از شرکتهای بینالمللی امضا شد که با هدف مطالعه ۲ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) در دستور کار قرار گرفت.
با اجرای کامل این طرح، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور، زمینه های اشتغال گسترده در استان خوزستان ایجاد شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آمد. از این رو انتظار میرود کنسرسیوم پرگس با مدیریت مناسب پروژه و همکاری با شرکتها و سازندگان تجهیزات داخلی و بین المللی، زمینه جذب سرمایه و فناوریهای لازم در بخشهای افزایش ضریب بازیافت، شیوههای نو حفاری و دیگر بخشهای ذیربط را ایجاد و برای پیاده سازی آن تلاش کند.
بر اساس این گزارش، در صورت به قرارداد رسیدن موافقتنامه امروز، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان فراهم میشود که هزینههای سرمایهای مستقیم آن معادل ۱۱۶۷ میلیون دلار و هزینههای غیرمستقیم معادل ۱۸۷ میلیون دلار برآورد شده است.
این موافقتنامه عصر امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه و رابرت مکایر، سفیر انگلیس در ایران، بین بیژن عالیپور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کالین رولی، رئیس کنسرسیوم پرگس امضا شد.
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