به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری عصر امروز چهارشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر که در سد ستارخان برگزار شد، با اشاره به اینکه مدیریت منابع آبی اهر در شرایط فعلی منوط به برنامه‌ریزی بر مبنای آب موجود است اظهار داشت: دستگاه‌های ذی‌ربط ضمن این‌که برای منابع آب موجود برنامه‌ریزی می‌کنند توزیع عادلانه و پرهیز از تبعیض را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: قوه قضاییه قوه‌ای مستقل بوده و دستگاه قضایی اهر با حفظ استقلال با دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان اهر تعامل می‌کند.

رئیس دادگستری شهرستان اهر ادامه داد: احکام و دستورات قضایی از سوی هر یک از مقامات قضایی که صادر می‌شود باید اجرا شود و هیچ‌کسی حق عدم اجرای احکام قضایی را ندارد به‌طوری که سرپیچی از دستور قضایی مستلزم تشکیل پرونده و برخورد قانونی است، این در حالی است که اگر می‌بینیم دستگاه قضایی مورد هجمه قرار گرفته، چون برخورد می‌کند و بر همین اساس نیمی از مراجعه‌کنندگان که عمدتاً محکومین هستند از دستگاه قضایی ناراحت‌اند.

نظری در ادامه لازمه کاهش تنش‌های اجتماعی را اطلاع‌رسانی دقیق از وضعیت منابع آبی و عملکرد شورای حفاظت از منابع آب اهر عنوان کرد، یادآور شد: در این شرایط لازم است تا مردم از این‌که با کم‌آبی مواجه هستیم اطلاع داشته باشند و از این‌سو در مواقعی که کم‌آبی داریم تقسیم آب عادلانه باشد.

وی با ذکر اینکه برخی در روز روشن منابع طبیعی و اراضی دولتی را تخریب و یا آن را به زمین زراعی تبدیل می‌کنند اما دستگاه‌های مربوطه از آن غافل هستند، گفت: دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند تا اکیپ‌های گشتی خود را تقویت کنند و مدام بر حیطه وظایف خود نظارت داشته باشند نه اینکه بعد پایان ساعت اداری هر چیز را تعطیل می‌کنند، بنده با این اوصاف بیشتر تقصیرات را از مربوطه ادارات می‌بینم.

رئیس دادگستری شهرستان اهر اضافه کرد: سال گذشته با دستور قضایی قرار بود تا در زمان‌هایی که مصوب نشده آب از سد ستارخان رهاسازی نشود اما شاهد بودیم که تحت تأثیر برخی عوامل آب سد رهاسازی شد و آبی که رهاسازی شد در واقع به هدر رفت و باغداران نتوانستند استفاده کنند.

این مقام قضایی با اشاره به این‌که دستگاه قضایی اهر با برداشت غیرمجاز از آب چه از طریق موتور پمپ و چه با ایجاد نهر برخورد قاطع و قانونی می‌کند، گفت: توصیه ما به باغداران و کشاورزان این است که بر حق آبه ای که به آن‌ها تعلق می‌گیرد قانع باشند و از پایمال کردن حقوق دیگران از منابع آب پرهیز کنند، اعلام می‌کنیم در راستای اجرای عدالت و تقسیم عادلانه آب و اجرای برنامه‌های امور آب و جهاد کشاورزی در مدیریت منابع آب همراه سایر دستگاه‌ها هستیم.

نظری از تخصیص شعبه ویژه برای رسیدگی سریع به پرونده‌های امور آب در دادگستری شهرستان اهر خبر داد، تصریح کرد: بر اساس قراردادهای امور آب و جهاد کشاورزی با کشاورزان قید شده که در زمان کم‌آبی هیچ‌یک از دستگاه‌ها متعهد به تخصیص آب نیستند.

وی در پایان با تأکید بر تقویت گشت‌های نظارتی هنگام رهاسازی آب از سد ستارخان خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که شرایط از نظر منابع آبی حاد بوده و لازم است تا زمان‌های رهاسازی آب نظارت مستمری صورت گیرد و اکیپ‌های گشتی بر توزیع عادلانه آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز فعال‌تر شوند در این زمینه امکانات، تجهیزات و نیروی لازم تأمین می‌شود.