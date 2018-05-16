به گزارش خبرنگار مهر، نسیرین خواجه امیری عصر چهارشنبه در نشست شورای سلامت خارگ اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر به صورت ویژه در مباحث بهداشتی و درمانی جزیره خارگ ورود کرده است.

رئیس بهداشت و درمان جزیره خارگ اضافه کرد: پروژهای عمرانی این مرکز رو به اتمام است و امیدواریم بتوانیم خدمات شایسته ای به اهالی شریف جزیره خارگ ارائه دهیم.

وی افزود: یکی از مشکلات که هم اکنون در جزیره با آن روبرو هستیم حمل و نقل گوشت به جزیره خارگ است که بدون نظارت دامپزشکی وارد محل فروش می شود، یکی از خواسته ها مهم حوزه بهداشت و درمان بحث حضور دامپزشکی در جزیره خارگ است که امیدوارم با حمایت های همیشگی بخشدار ویژه خارگ این مشکل حل خواهد شد.

رئیس بهداشت و درمان جزیره خارگ تصریح کرد: یکی از مسائلی که در روزهای اخیر مراجعه کنندگان به این مرکز خواستار رفع مشکل آن هستند بحث راکد بدون جوی آب در برخی محله های خارگ است که امیدوار هستیم با همراهی و همکاری شهرداری خارگ این موضوع حل شود.

امیری در پایان یادآور شد: امیدوار هستیم با همت تمامی مسئولان استانی و شرکت های نفتی مستقر در منطقه یکدستگاه سونوگرافی و OPG ساده به این مرکز تخصیص داده شود.