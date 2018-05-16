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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۵۷

سفیر انگلیس در تهران:

دولت انگلیس از امضای موافقتنامه توسعه میدان کرنج حمایت می‌کند

دولت انگلیس از امضای موافقتنامه توسعه میدان کرنج حمایت می‌کند

سفیر انگلیس در تهران اعلام کرد که امضای قرارداد توسعه میدان کرنج در زمان مناسبی انجام می‌شود و دولت انگلیس از آن حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، راب مک‌ایر بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه) در آیین امضای موافقتنامه اصولی (HOA) توسعه میدان کرنج گفت: این قرارداد به خودی خود مهم است، اما همچنین جلوه‌ای از تعهد تجاری انگلیس برای حضور در ایران است و لندن از آن حمایت می‌کند.

وی افزود: دولت انگلیس در حوادث اخیر بر حمایت از تجارت با ایران تاکید داشت و دیروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه) نیز در دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و طرف‌های اروپایی توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بر تعهد این طرف‌ها به تضمین منافع ایران در برجام تاکید شد.

سفیر انگلیس در ایران یادآور شد: امضای قرارداد توسعه میدان کرنج در زمان مناسبی انجام می‌شود و مدیرعامل کنسرسیوم پرگس به‌طور ویژه برای امضای این موافقتنامه به تهران سفر کرد.

شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس (PERGAS) امروز به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‎برداری میدان نفتی کرنج در قالب الگوی قراردادی نفتخیز جنوب موافقت‎نامه همکاری (HOA) امضا کردند.

میدان کرنج که اثبات وجود نفت در آن به سال ۱۳۴۲ بازمی‎گردد، دارای ۱۱ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در مخازن آسماری و پابده است. تولید از این میدان در سال ۱۳۴۳ آغاز شده و هم‎اکنون روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه نفت از آن برداشت می‎شود. این میدان که در فاصله ۱۱۰ کلیومتری جنوب شرق اهواز واقع است، جزو میان‌هایی است که عملیات تزریق گاز با هدف ازدیاد برداشت در آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

نخستین تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سوم آذرماه سال ۱۳۹۵ بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از شرکت‎های بین‎المللی امضا شد که با هدف مطالعه ۲ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) در دستور کار قرار گرفت.

با اجرای کامل این طرح، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور، زمینه های اشتغال گسترده در استان خوزستان ایجاد شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آمد. از این رو انتظار می‎رود کنسرسیوم پرگس با مدیریت مناسب پروژه و همکاری با شرکت‎ها و سازندگان تجهیزات داخلی و بین المللی، زمینه جذب سرمایه و فناوری‌های لازم در بخش‎های افزایش ضریب بازیافت، شیوه‎های نو حفاری و دیگر بخش‎های ذیربط را ایجاد و برای پیاده سازی آن تلاش کند. 

بر اساس این گزارش، در صورت به قرارداد رسیدن موافقتنامه امروز، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان فراهم می‎شود که هزینه‌های سرمایه‎ای مستقیم آن معادل ۱۱۶۷ میلیون دلار و هزینه‎های غیرمستقیم معادل ۱۸۷ میلیون دلار برآورد شده است. 

این موافقتنامه عصر امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه و رابرت مک‎ایر، سفیر انگلیس در ایران، بین بیژن عالی‎پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کالین رولی، رئیس کنسرسیوم پرگس امضا شد.

کد مطلب 4299060

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