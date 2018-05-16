به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، راب مک‌ایر بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه) در آیین امضای موافقتنامه اصولی (HOA) توسعه میدان کرنج گفت: این قرارداد به خودی خود مهم است، اما همچنین جلوه‌ای از تعهد تجاری انگلیس برای حضور در ایران است و لندن از آن حمایت می‌کند.

وی افزود: دولت انگلیس در حوادث اخیر بر حمایت از تجارت با ایران تاکید داشت و دیروز (سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه) نیز در دیدار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و طرف‌های اروپایی توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، بر تعهد این طرف‌ها به تضمین منافع ایران در برجام تاکید شد.

سفیر انگلیس در ایران یادآور شد: امضای قرارداد توسعه میدان کرنج در زمان مناسبی انجام می‌شود و مدیرعامل کنسرسیوم پرگس به‌طور ویژه برای امضای این موافقتنامه به تهران سفر کرد.

شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب و کنسرسیوم پرگس (PERGAS) امروز به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‎برداری میدان نفتی کرنج در قالب الگوی قراردادی نفتخیز جنوب موافقت‎نامه همکاری (HOA) امضا کردند.

میدان کرنج که اثبات وجود نفت در آن به سال ۱۳۴۲ بازمی‎گردد، دارای ۱۱ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در مخازن آسماری و پابده است. تولید از این میدان در سال ۱۳۴۳ آغاز شده و هم‎اکنون روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه نفت از آن برداشت می‎شود. این میدان که در فاصله ۱۱۰ کلیومتری جنوب شرق اهواز واقع است، جزو میان‌هایی است که عملیات تزریق گاز با هدف ازدیاد برداشت در آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

نخستین تفاهم‎نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سوم آذرماه سال ۱۳۹۵ بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از شرکت‎های بین‎المللی امضا شد که با هدف مطالعه ۲ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) در دستور کار قرار گرفت.

با اجرای کامل این طرح، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور، زمینه های اشتغال گسترده در استان خوزستان ایجاد شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آمد. از این رو انتظار می‎رود کنسرسیوم پرگس با مدیریت مناسب پروژه و همکاری با شرکت‎ها و سازندگان تجهیزات داخلی و بین المللی، زمینه جذب سرمایه و فناوری‌های لازم در بخش‎های افزایش ضریب بازیافت، شیوه‎های نو حفاری و دیگر بخش‎های ذیربط را ایجاد و برای پیاده سازی آن تلاش کند.

بر اساس این گزارش، در صورت به قرارداد رسیدن موافقتنامه امروز، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان فراهم می‎شود که هزینه‌های سرمایه‎ای مستقیم آن معادل ۱۱۶۷ میلیون دلار و هزینه‎های غیرمستقیم معادل ۱۸۷ میلیون دلار برآورد شده است.

این موافقتنامه عصر امروز (چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ماه) با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه و رابرت مک‎ایر، سفیر انگلیس در ایران، بین بیژن عالی‎پور، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کالین رولی، رئیس کنسرسیوم پرگس امضا شد.