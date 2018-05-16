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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۱:۵۶

مدیر عامل شرکت ملی نفت خیز جنوب مطرح کرد:

تولید۶۵۵ میلیون بشکه نفت طی ۱۰ سال آینده

تولید۶۵۵ میلیون بشکه نفت طی ۱۰ سال آینده

مدیر عامل شرکت ملی نفت خیز جنوب گفت: نتیجه عقد قرارداد با کنسرسیوم پرگس تولید ۶۵۵ میلیون بشکه نفت طی ۱۰ سال آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عالی پور مدیر عامل شرکت ملی نفت خیز جنوب در مراسم امضای موافقتنامه توسعه میدان کرنج با کنسرسیوم پرگس با بیان اینکه تولید تجمعی این میدان طی ۴۰ سال آینده با اجرای این قرارداد توسعه ای حدود ۲ میلیارد بشکه خواهد شد، گفت: اگر توسعه این میدان در دستور کار قرار نمی گرفت این میزان تولید تجمعی طی ۱۰ سال آینده تنها می تواند ۳۵۳ میلیون بشکه نفت افزایش تولید داشته باشد که در برابر ۶۵۵ میلیون بشکه ای که برای نتیجه این طرح توسعه در نظر داریم بیش از ۱۸ میلیارد دلار ارزآوری کمتری خواهد داشت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکنون شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در قالب الگوی قراردادی مورد نظر خود ۱۸ تفاهم نامه با شرکت های داخلی و خارجی برای میدان های شادگان، کرنج، رگ سفید و پارسی امضا کرده است ادامه داد: اجرایی شدن قرارداد بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم پرگس نیازمند ۱.۲ میلیارد دلار است.

به گفته وی این موافقتنامه امروز حداکثر طی دو ماه آینده تبدیل به قرارداد می‌شود این در حالی است که ما با کنسرسیوم پرگس درباره میزان سرمایه گذاری اجرای طرح توسعه، میزان تزریق گاز و تولید نفت برای یک دوره ۱۰ ساله توافق کردیم.

کد مطلب 4299069

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