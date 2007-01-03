  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۳ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۵۲

استاندار استان مرکزی:

شرایط پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار باید تسهیل شود

استاندار استان مرکزی گفت: بیشتر متقاضیان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی را زنان سرپرست خانوار و بی سرپرست تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگارمهردراراک، عبدالله سهرابی درپانزهمین جلسه کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان مرکزی افزود: اکنون زنان سرپرست خانوار و نیز زنان بی سرپرست برای دریافت این تسهیلات با مشکلات زیادی روبرو هستند و ضروریست کمیته امور بانوان درکارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان  تشکیل شود.

 

وی با اشاره به اهمیت ایجاد زمینه مساعدتر برای استفاده زنان از وام های اشتغال‌زا، افزود: اجرای طرح‌های زودبازده اقتصادی نیازمند همکاری بیشتر بانک‌ها است و شرایط دریافت وام  و تسهیلات برای این زنان باید تسهیل شود.

 

سهرابی درتوضیح چگونگی اعطای این تسهیلات گفت: مددجویان پس از تشخیص وشناسایی از طریق سازمان‌های مربوط ، راهکارهای اعطای تسهیلات رادریافت خواهند کرد.

 

وی تصریح کرد: ایجاد زمینه اشتغال چه برای زنان و چه مردان می تواند تبعات منفی بیکاری در جامعه را کاهش دهد.

 

سهرابی مشکلات زنان خود سرپرست و بی سرپرست را زیاد عنوان کرد و گفت: استان مرکزی از نظر داشتن زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار دارای آمار بالاست و باید به این موضوع توجه ویژه ای شود.

 

وی اطلاع رسانی  در زمینه شرایط دریافت  تسهیلات و میزان عملکرد دولت و مسئولین به مردم را مهم دانست و گفت: مردم باید بدانند این تسهیلات چگونه هزینه و چه میزان اشتغال ایجاد کرده است.

کد مطلب 429907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها