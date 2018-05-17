به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بانک الاول روز چهارشنبه اعلام کرد، بانک سعودی انگلیسی ساب و بانک الاول توافق کردند، طی قراردادی که سومین بانک بزرگ عربستان سعودی را، با سرمایه‌ای حدود ۷۷ میلیارد دلار، تشکیل می‌دهد، با هم ادغام شوند.

ادغام این دو بانک، اولین پیوند مهم بانکی عربستان سعودی در ۲۰ سال اخیر است و نشان از برنامه این کشور برای تحول اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دارد.

۴۰ درصد سهام ساب، تحت مالکیت هولدینگ اچ‌اس‌بی‌سی انگلیس است و ۴۰ درصد سهام الاول هم متعلق به رویال بانک اسکاتلند است. این دو بانک در آوریل گذشته مذاکره در مورد ادغام را آغاز کرده بودند.

بانک الاول اعلام کرد: هنوز باید توافق بین این دو بانک اجرا شود. هر گونه اقدامی در ارتباط با ادغام این دو بانک تحت مقررات بانک مرکزی و سایر قانون‌گذاران و سهام‌داران، انجام خواهد شد.