نظارت بر بازار شهرستان اسکو در ایام ماه مبارک رمضان تشدید شود

مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عرضه به‌موقع کالاهای اساسی مردم، اجازه افزایش قیمت کالاهایی مانند برنج، شکر، روغن، گوشت قرمز و سفید که در ماه مبارک رمضان مصرف بیشتری دارند، داده نمی‌شود.

وی افزود: تأمین به‌ موقع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی از مهم‌ترین وظائف ستاد تنظیم بازار است که این اقدامات در راستای بهبود کسب‌ و کار و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آن‌ها در ایام ماه مبارک رمضان انجام می‌شود.

فرماندار شهرستان اسکو تصریح کرد: تشدید فعالیت گشت‌های مشترک نظارتی، اتخاذ تدابیر و کنترل بازار، استمرار فعالیت گشت‌های سیار با هدف گشت‌های محسوس بر بازار و برخورد با متخلفین مورد تأکید است.

محمدزاده نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس را از وظایف اصلی اداره صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: باید تلاش کرد که کالاها و اقلام مصرفی خانوارها در ماه مبارک رمضان به آسانی و با قیمت مناسب و همچنین به میزان کافی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با بیان اینکه رعایت شأن و حرمت ماه مبارک رمضان واجب و تکلیف شرعی است، تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان درهای آسمان و بهشت و رحمت الهی گشوده و درهای جهنم بسته می‌شود و عبادت هر شب آن بهتر از عبادت هزار ماه است.

فرماندار اسکو در پایان گفت: با توجه به حضور چشمگیر روزه‌ داران در مساجد و تکایا در ایام ماه مبارک رمضان، علما و روحانیان باید بکوشند از این فرصت ارزشمند استفاده کرده و به تبیین معارف اسلامی بپردازند.