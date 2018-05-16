شیوع تب مالت انسانی در سال های اخیر روند کاهشی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین بهداد عصر امروز چهارشنبه در دیدار با هیئت رئیسه خانه مطبوعات استان، با بیان اینکه خانه مطبوعات، خانه پدری و یک محل امن برای مطبوعات است، اظهار داشت: حضور بزرگان خانه مطبوعات در مجموعه ما، یک مزیت بزرگ و رزومه فاخر برای ماست. چون معتقدم در هر جامعه ای اگر به خبرنگاران بها و ارزش دهیم و از آنان نترسیم و خبرنگاران هم در انعکاس نقاط ضعف و مثبت، صادقانه رفتار کنند، کسی بهتر از خبرنگار برای یک مدیر نمی توان یافت.

وی در همین راستا با اظهار بر اینکه بهترین بازرس، برای ما خبرنگار است، ادامه داد: به یقین، یک عکاس و سخنور می تواند بهتر از من ببیند و دیده های خود را به نحو احسن به تصویر بکشد و به شیوه زیبا بیان کند و بهتر است متوجه باشیم که در این مسیر، ابزار مهم نیست و مهم، هدف و گام برداشتن در مسیر اصلاح جامعه می باشد.

بهداد با تأکید بر لزوم رعایت ادب و اخلاق رسانه ای ادامه داد: بهتر است متوجه باشیم که غلط انجام دادن، پایان راه نیست و مهم ارزیابی و در نظر گرفتن امکانات، اعتبارات و انتظار متناسب با همان امکانات و اعتبارات و داشتن نگاه منصفانه است.

وی با اظهار بر اینکه ریشه تمام مشکلات در وهله اول، نبود فرهنگ سازی است، متذکر شد: ریشه تمام مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما به حلقه گمشده ای به نام ادب بر می گردد و جا دارد بحث ادب در جامعه ترویج یابد و آداب و رعایت اصولی اجتماعی، حتی نحوه بیان نه گفتن را به ما آموزش دهند تا همه در کسوت و صنف خود، اخلاقیات و ادب را در همه مراحل رعایت کنند.

پیشنهاد وزارتخانه ای کردن حوزه خبر و اطلاع رسانی

مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه بهتر است در حوزه اطلاع رسانی و مطبوعات، امکانات را در موازات ظرفیت افراد قرار دهیم، ابراز داشت: این موضوع، همانند دادن یک چاقوی تیز به یک پزشک جراح برای نجات یک بیمار و دادن همان ابزار به یک جانی برای گرفتن جان یک انسان می ماند، از این رو، بهتر است امکانات به تناسب ظرفیت افراد در اختیار آنان قرار گیرد و حمایت های رسانه ای نیز به خاطر تبیین عملکردها، اقدامات و فعالیت های دستگاه ها باشد، نه به خاطر روابط فردی و شخصی.

وی در همین راستا با پیشنهاد بر وزارتخانه ای کردن حوزه خبر و اطلاع رسانی گفت: بهتر است این حوزه را به شکل وزارتخانه در آورند و خبرنگاران را بر اساس مجوز آن وزارت انتخاب نمایند و از نظر مالی آنان را تأمین نمایند تا آنان با فراغت تمام به حرفه خود بپردازند و آنان نیز خبرها و خود را مورد ارزیابی قرار دهند، چون در این صورت است که می توان با شفاف سازی عملکردها، محسنات و مشکلات واقعی جامعه را به شکل دقیق بیان کرد و جامعه را به سمت رشد سوق داد.

بهداد با بیان اینکه ما، خانه مطبوعات را به عنوان یک مرجع رسمی در جامعه می شناسیم گفت: امروز خانه مطبوعات با این عظمت و اعتبار در این اداره حضور یافته است و ما نیز قول مساعد می دهیم تا خانه مطبوعات استان، میزبان ما باشد.

مدیر کل دامپزشکی استان در ادامه با تکیه بر تبیین عملکرد این اداره کل، متذکر شد: هزار و ۷۰۹ جِرم بیماری زا و بیماری ناشی از اجرام داریم که ۸۳۲ مورد از آن ها، فقط به بیماری مشترک بین انسان و دام اختصاص دارد. همچون؛ بیماری تب مالت، هاری، آنفولانزای مرغی و تب کریمه کنگو .

متأسفانه دامپزشکی به جایگاه اصلی خود نرسیده است

وی با اظهار بر اینکه بزرگ ترین مشکل بین مسؤولیت و وظایف ما نبود همخوانی امکانات و اعتبارات است، ادامه داد: در مقایسه با دستگاه های موازی همچون علوم پزشکی، اعتبارات و امکانات دامپزشکی که افزون بر بیماری های مشترک بین انسان و دام، بیماری های مختص دام و طیور، آبزیان و ... را هم کنترل می کند، کم است و با نوع گستردگی وظایف و فعالیت هایش همخوانی ندارد.

مدیر کل دامپزشکی استان در ادامه همین بحث، بر چگونگی شیوع تب برفکی اشاره کرد و گفت: این بیماری به دلیل نبود واکسن شیوع یافت و فقط چهار ماه تزریق واکسن و واکسیناسیون آن با تأخیر انجام شد و مشاهده کردید که به خاطر عوض شدن سویه بیماری و لزوم تولید واکسن مؤثر بر این سویه بیماری، چه خساراتی را به جامعه تحمیل ساخت و چگونه نارضایتی دامداران را موجب شد.

وی ضمن اشاره به آنفولانزای فوق حاد پرندگان، بحث گرانی تخم مرغ و بیان اینکه ما همواره به خاطر سلامت مردم و برطرف سازی مشکلات حوزه سلامت آنان تلاش می کنیم، ادامه داد: در جامعه، یکسری از افراد به دنبال سود، منافع سیاسی و رانت ها هستند و برعکس، افرادی هم بزرگ منش و دلسوز هستند و از منظر بالا به موضوع نگاه می کنند و با اندیشه های بزرگ رفتار می کنند و امنیت غذایی، فرهنگی و سلامت جامعه را تأمین می کنند و شایسته حمایت می باشند.

بهداد با اظهار بر اینکه متأسفانه دامپزشکی به جایگاه اصلی خود نرسیده است، متذکر شد: اهتمام و تلاش ما به خاطر پیشگیری از بیماری ها و حفظ سلامت جامعه است و در این راستا مصمم شدیم تا تعاملات خود در استان و کشور را ارتقا دهیم و در حد توان خود، ماکسیمم اعتبارات را برای استان مان بگیریم و در حوزه واکسیناسیون و... و. بیش ترین سهم را از آن ِ آذربایجان شرقی سازیم.

وی با تکیه بر آمار مرتبط به موارد انسانی تب مالت و مقایسه آن از سال ۹۰ تا ۹۵ و بیان اینکه این روند، رو به کاهش بوده است، آمار مبتلایان به تب مالت انسانی در سال ۹۰ را هزار و ۲۵۱ نفر، در سال ۹۱ را هزار و ۳۳۲ نفر، در سال ۹۲ را هزار و ۵۶۳ نفر، در سال ۹۳ را هزار و ۷۳۲ نفر، در سال ۹۴ را هزار و ۳۰۵ نفر و در سال ۹۵ را ۹۰۳ نفر اعلام کرد.

بهداد در پایان نیز با تأکید مجدد بر لزوم رعایت ادب، آداب اصولی اجتماعی و آموزش آن، گفت: دامپزشکی استان، با اینکه روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشته است، اما در تمامی مراحل، همواره سربلند بوده است.