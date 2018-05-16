معرفی میراث فرهنگی موجب کاهش آسیب های جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر فضیلت شامگاه چهارشنبه در همایش «چکاد سخن» ویژه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی اظهار کرد: شاهنامه بزرگترین میراث کهن ایران زمین است و میراث فرنگی هر ملتی هویت آن ملت را می سازد.

وی افزود: اگر برای حفظ این میراث تلاشی نکنیم و نسبت به آن بی تفاوت باشیم ملت فاقد هویت می شود و در مسیر نابودی قرار می گیرد.

حجت الاسلام فضیلت ادامه داد: معرفی میراث فرهنگی در کاهش آسیب های جامعه موثر است اما دچار غفلت شده ایم و به آن نمی پردازیم.

وی با بیان اینکه سرمایه های معنوی و فرهنگی نباید به عنوان شی پشت تریبون معرفی شود، اظهار کرد: اگرچه شاهنامه در متن زندگی همه ما وجود دارد اما باید بیشتر به آن پرداخته شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به مناسبت هایی مانند کریمس ولنتاین و ... که در جوامع غربی برگزار می شود و به فرهنگ ایرانی هم راه یافته است، ادامه داد: ما جشنی به نام چهارشنبه سوری داریم که از یک ماه مانده به برگزاری آن، مسئولان دچار نگرانی برای برگزاری آن می شوند که اتفاقی رخ ندهد، در صورتی که چهارشنبه سوری یک فرصت است و می توان از آن بهره برد.

حجت الاسلام فضیلت خطاب به جامعه فرهنگی حاضر در مراسم گفت: آن قدر شما به این موضوع نپرداختید که منِ روحانی باید به این موضوع اشاره کنم، باید بررسی کنیم که مشکل ما در کجاست و در صورت لزوم آن را بازنگری کنیم.

وی افزود: باید بررسی کنیم که با سرمایه های معنوی خود چه کرده ایم و آن چنان که حقش بوده با آن رفتار شده است یانه.