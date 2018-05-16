دبستان ۶ کلاسه بنیاد برکت روستای کوشک گرمسار افتتاح شد

داریوش طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه عصر چهارشنبه دبستان شش کلاسه بنیاد برکت روستای کوشک گرمسار توسط رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور افتتاح شد، ابراز داشت: برای ساخت این مدرسه ۱۰ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال اعتبار از محل مشارکت بنیاد برکت و بخش دولتی هزینه شده است

وی بابیان اینکه عصر امروز یک هنرستان نیز با ۴۰۰ مترمربع زیربنا افتتاح شد، افزود: این هنرستان بااعتبار ۲۱ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال ساخته‌شده است که از این بین ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بنیاد برکت و ۱۱ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال از اعتبار دولتی پرداخت شد.

فرماندار گرمسار از کلنگ زنی یک واحد آموزشی در این شهرستان نیز خبر داد و ابراز داشت: بنیاد برکت اجرای ۱۷ پروژه را در سطح استان بر عهده دارد که بااعتبار بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد ریال هم‌اکنون در حال ساخت است.

طاهری بابیان اینکه افتتاح این مجموعه‌ها باعث افزوده شدن به فضاهای نظام تعلیم و تربیت استان شد، اضافه کرد: پروژه های مدرسه‌سازی بنیاد برکت می تواند نقش موثری در افزایش فضای آموزشی ایفا کند که خوشبختانه این مهم در شهر گرمسار به‌خوبی تحقق یافت.