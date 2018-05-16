  1. استانها
  2. سمنان
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۰۸

با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور؛

دبستان ۶ کلاسه بنیاد برکت روستای کوشک گرمسار افتتاح شد

دبستان ۶ کلاسه بنیاد برکت روستای کوشک گرمسار افتتاح شد

گرمسار - فرماندار گرمسار از افتتاح دبستان شش کلاسه بنیاد برکت روستای کوشک این شهرستان خبر داد و گفت: برای ساخت این مدرسه ۱۰ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

داریوش طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه عصر چهارشنبه دبستان شش کلاسه بنیاد برکت روستای کوشک گرمسار توسط رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) کشور افتتاح شد، ابراز داشت: برای ساخت این مدرسه ۱۰ میلیارد و ۹۸۲ میلیون ریال اعتبار از محل مشارکت بنیاد برکت و بخش دولتی هزینه شده است

وی بابیان اینکه عصر امروز یک هنرستان نیز با ۴۰۰ مترمربع زیربنا افتتاح شد، افزود: این هنرستان بااعتبار ۲۱ میلیارد و ۳۴۴ میلیون ریال ساخته‌شده است که از این بین ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی بنیاد برکت و ۱۱ میلیارد و ۸۴۴ میلیون ریال از اعتبار دولتی پرداخت شد.

فرماندار گرمسار از کلنگ زنی یک واحد آموزشی در این شهرستان نیز خبر داد و ابراز داشت: بنیاد برکت اجرای ۱۷ پروژه را در سطح استان بر عهده دارد که بااعتبار بالغ‌بر ۱۰۰ میلیارد ریال هم‌اکنون در حال ساخت است.

طاهری بابیان اینکه افتتاح این مجموعه‌ها باعث افزوده شدن به فضاهای نظام تعلیم و تربیت استان شد، اضافه کرد: پروژه های مدرسه‌سازی بنیاد برکت می تواند نقش موثری در افزایش فضای آموزشی ایفا کند که خوشبختانه این مهم در شهر گرمسار به‌خوبی تحقق یافت.

کد مطلب 4299081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها