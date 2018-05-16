پمپئو: ادامه اختلافات بین کشورهای عربی به نفع ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا ادامه اختلافات بین قطر و دیگر کشورهای عربی را به نفع ایران دانست.

وی در تماس تلفنی با وزیر خارجه قطر از علاقه رئیس جمهور آمریکا به حل اختلافات بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد.

پمپئو در ادامه گفت کشورهای عربی باید اختلافات را کنار بگذارند تا ایران از این شرایط استفاده نکند.

این در حالی است که دو روز پیش «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر در اظهاراتی غیر منتظره با بیان اینکه کشورش در ژوئیه ۲۰۱۷ و در پی اختلاف ساده با ابوظبی انتظار نداشت چنین بحران بزرگی با عربستان، امارات، بحرین و مصر به وجود آید، تاکید کرد که در صورت پایان بحران موجود، روابط مانند قبل نخواهد بود.