سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی در سمنان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مرادی حقیقی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن شهید شاهی سمنان بابیان اینکه سامانه ارتباط مردمی حفاظت از اراضی کشاورزی در استان سمنان ایجادشده است، ابراز داشت: مردم می توانند هر گونه تصرفات غیرقانونی و زمینخواری را به سامانه سه رقمی ۱۳۱ اطلاع دهند و قطعا کارشناسان به صورت شبانهروزی پس از دریافت گزارش مربوط نسبت به رفع آن اقدام خواهند کرد.
وی بابیان اینکه به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اراضی کشاورزی گشتهای ویژه حتی در ایام تعطیل در استان، محلهای مورد نظر را پایش و مورد رصد قرار میدهند، افزود: علاوه برگشتها، شهروندان میتوانند ضمن تماس با سامانه مذکور تخلف تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و باغی را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه با تغییر کاربری اراضی به طور جد برخورد خواهد شد، ابراز داشت: در فروردین ماه امسال با گزارش تخلف یک هزار و ۴۹۲ متر مربع بنای غیرمجاز و چهار هزار و ۶۳۱ متر دیوارکشی غیرمجاز در اراضی کشاورزی بلافاصله کارشناسان در محل حاضرشده و این عملیات متوقف شد.
مرادی حقیقی در ادامه تصریح کرد: اکیپهای حفاظت از اراضی کشاورزی در همه شهرستانهای استان تشکیلشده است که ماموریت آنها گشتهای دائم پیرامون تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی خواهد بود که بعد از احصاء تخلف اخطارهای لازم به آنها ارائه میشود.
وی افزود: شهروندان میتوانند با شناسایی و اعلام زمینهای کشاورزی رهاشده و بایر و همچنین استفاده غیر مجاز از اراضی دولتی و ملی به گشتهای محیطی کمک کنند که قطعا این ارتباطات میتواند حفظ کاربردی زمینها و جلوگیری از ساختوسازهای غیر مجاز در این حیطه کمک کند.
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