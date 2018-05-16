رتبه دوم نزاع و درگیری در کشور به استان البرز اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی محمدیان عصر چهارشنبه در نشست جامعه هنری البرز با فرمانده انتظامی این استان که در ستاد فرماندهی انتظامی البرز برگزار شد، با بیان اینکه با همکاری جامعه هنری می توانیم افق اهداف خود در حوزه فرهنگ را ترسیم کنیم، اظهار کرد: میان تهران و البرز فاصله زیادی نیست و در آمار و ارقام می توان ذکر کرد که هر روز صبح ۲۲۰ هزار دستگاه خودرو از کرج به تهران سفر می کند و بعد همین تعداد خودرو به البرز باز می گردد و این نشان دهنده آن است که کرج، تهران را مدیریت می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه بهترین رزمندگان، خانواده های شهدا، فرهنگیان، ورزشکاران و غیره در استان البرز حضور دارند، تاکید کرد: استان البرز پتانسیل ها و توانایی های فراوانی دارد که باید به آنها پرداخته شود. نکات مثبت این استان باید نشان داده شود.

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به روز قدس، تصریح کرد: قطعا هنرمندان این استان در این رابطه هنر های زیبایی خواهند آفرید.

وی با بیان اینکه وظیفه پلیس علاوه بر ایجاد امنیت‌، ساماندهی و فرهنگسازی است، عنوان کرد: زبان هنر دامنه گسترش و ماندگاری بهتری دارد که این مهم بر لزوم تعالی رفتاری و روش های پلیس تاکید دارد. استفاده از روش های هنری در فرهنگ سازی ها، در دستور کار پلیس البرز قرار دارد.

سردار محمدیان با اشاره به اینکه ۸۶ درصد نیروهای پلیس البرز غیر بومی هستند، تصریح کرد: سعی کرده ایم نیروهای پلیس را در طرز برخورد با متخلفان و ارباب رجوع ها آموزش دهیم تا شاهد کاهش تمرد به پلیس باشیم.

وی با بیان اینکه استان البرز پس از تهران بزرگ رتبه دوم نزاع و درگیری را در کشور دارد، افزود: البرز همین رتبه را در تمرد به ماموران پلیس دارد و این بر لزوم نهادینه کردن فرهنگ تحمل و صبر و همچنین احترام گذاشتن به لباس مقدس انتظامی تاکید دارد.

سردار محمدیان با اشاره به لزوم نهادینه کردن فرهنگ ترافیک در استان البرز، گفت: تخلفات بسیاری در حوزه راهنمایی و رانندگی رخ می داد که پلیس البرز نسبت به ساخت یک سناریو تلویزیونی با همکاری حوزه هنری و صدا و سیمای این استان اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه تنها کلانشهری که خودروهای سنگین در آن به راحتی و در هر ساعتی حرکت می کنند کرج است، خاطرنشان کرد: برای خودرو های سنگین در برخی ساعات محدویت حرکت تعیین شده که رضایتمندی مردم در این رابطه نشان از موفقیت آمیز بودن این طرح است.

سردار محمدیان با بیان اینکه پلیس برای بهبود وضعیت فرهنگی به هنر احتیاج دارد، افزود: هنرمندان می توانند در بخش های مختلفی با پلیس همکاری داشته باشند.

وی از جداسازی تیم های ۱۱۰ از مامورین کلانتری در استان البرز خبر داد و تاکید کرد: با جداسازی تیم های ۱۱۰ رضایتمندی شهروندان از ۳۶ درصد به ۸۷ درصد رسیده است.

فرمانده انتظامی استان البرز در خصوص برخورد ماموران با ارباب رجوع، اظهار کرد: فوریت های ۱۹۷ دایر شده است و شهروندان می توانند انتقادات، پیشنهادات و یا گزارشات خود را با پلیس درمیان گذارند.

وی با اشاره به اینکه پلیس برای آگاهی بخشی به مردم در خصوص دانستن حقوق خود تلاش می کند، خاطرنشان کرد: طی شکایت هایی که ارباب رجوع ها از مامورین پلیس داشته اند، در بیشتر موارد ۵۰ درصد حق با مامور بوده اما این پلیس به گونه ای برخورد کرده که مراجعه کننده راضی باشد. ‬