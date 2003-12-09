امروز سالروز شهادت سرگرد خلبان احمد كشوري است

احمد كشوري در تيرماه سال 1332 هجري شمسي در خانواده اي متوسط در شمال كشور به دنيا آمد .

در دوران تحصيلات متوسطه‌اش به لحاظ زمينه‌هايي كه داشت با مسائل سياسي و مذهبي آشنا شد وي پس از طي تحصيلات مقدماتي و متوسطه در سال 1351 وارد نيروي هوايي ارتش شد .

احمد همزمان با تحصيل علوم در نيروي هوايي ، به معنويت نيز توجه خاص داشت و همواره با ترويج روحيه انقلابي و مجاهدت تلاش مي كرد در جهت آرمانهاي مذهبي خود گام بردارد .

او در دوران قبل از انقلاب اسلامي بسياري از شب ها را با چاپ اعلاميه هاي امام خميني( ره ) به صبح رساند . وي در طول مدت فعاليت خود در نيروي هوايي ارتش با توجه به جو خاص نيروي هوايي در آن زمان اقدامات بسيار زيادي با برخي از دوستان خود ازجمله شهيد شيرودي در راستاي اشاعه روحيه انقلابي و جهادي در بين كاركنان اين نيرو داشت.



در دوران نخست وزيري بختيار وي با چند تن از دوستان خود طرح كودتايي را تنظيم كردند و آن را نزد آيت الله پسنديده برادر امام(ره) برد اما اين طرح هنوز به انجام نرسيده بود كه انقلاب مردم در بهمن 1357 به پيروزي رسيد .

او پس از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي خود را وقف جبهه هاي نبرد عليه رژيم بعثي و متجاوزين كرد و در بسياري از عمليات هاي مهم شركت جست . در دوران باشكوه دفاع جانانه اين ملت قهرمان با وجود همه كمك هاي قدرت هاي استكباري به رژيم بعث عراق وي به كمك رزمندگان اسلام اعم از ارتش جان بركف، سپاه دلير و بسيج قهرمان توانستند با سرافرازي از تماميت ارضي كشور دفاع كنند. و توانستند صفحه روشني از عشق و وفاداري نيروهاي مسلح به مردم و دين و امام خود برجاي بگذارند.

از جمله خصوصيات اخلاقي بارز او شجاعت و شهامت بود، هميشه سخت ترين ماموريت ها را قبول مي كرد و به تنها چيزي كه فكر مي كرد هدف بود. خونسردي و اعتماد به نفس وي زبانزد بود ترس هيچگاه در اووجود نداشت .هم از علم جنگي و هم از علم اخلاق اسلامي برخوردار بود .

كشوري از شخصيتي چند بعدي برخوردار بود داراي خصوصياتي همچون دين باوري، انقلابي بودن ، تخصص و فداكاري در راه استقلال و عظمت و تماميت ارضي ايران بود و اين خصوصيات مي تواند يك افسر مؤمن براي ازتش جمهوري اسلامي ايران بسازد و همه اينها به اين علت بود كه شخصيتي پرورش يافته در مكتب انسان ساز اسلام داشت.

كشوري به دنبال رضوان الهي بود و سرانجام رضاي او را جلب كرد و مورد قبولش واقع شد در چنين روزي در سال 1359 در ايلام در منطقه ميمك در حالي كه با هليكوپتر خود از ماموريت نظامي باز مي گشت ، مورد حمله مزدوران بعثي قرار گرفت ، نداي «ارجعي الي ربك» را لبيك گفت و به در جه رفيع شهادت نائل آمد و با شهادت خود آيه : « يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» را معني كرد .

روحش شاد يادش گرامي