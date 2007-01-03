فرهنگ و هنر دنیا در یک نگاه

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن منتقدان فیلم آمریکایی های آفریقایی تبار فیلم "دختران رویایی" ساخته بیل کاندن را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کرد. هلن میرن و فورست ویتکر نیز برای فیلم های "ملکه" و "آخرین پادشاه اسکاتلند" به عنوان بهترین بازیگر انتخاب شدند. "دختران رویایی" در دیگر بخش ها هم حضوری موفق داشت.



ادی مرفی و جنیفر هادسن جوایز بازیگر نقش مکمل را از آن خود کردند، ضمن اینکه بیل کاندن جایزه کارگردانی را با خود به خانه برد. جایزه ویژه این انجمن به اسپایک لی اعطا شد. 10 فیلم برتر سال به انتخاب انجمن منتقدان فیلم آمریکایی های آفریقایی تبار به ترتیب عبارتند از "دختران رویایی"، "آخرین پادشاه اسکاتلند"، "مردگان"، "آکیلا و مسابقه"، "آتش گشودن"، "آیدل واید"، "بابی"، "شیطان پرادا می پوشد"، "در جستجوی خوشبختی" و "نفوذی".



ورایتی گزارش داد انیمیشن "خوش قدم" ساخته جرج میلر، فیلمساز 62 ساله استرالیایی، با 9 میلیون رکورد فروش هفته اول یک فیلم استرالیایی را در این کشور شکست. توزیع کننده فیلم پیش بینی کرده "خوش قدم" به سرعت در میان پنج فیلم پرفروش تاریخ استرالیا قرار بگیرد.



پرفروشترین فیلم های تاریخ استرالیا شامل "کروکودیل داندی" با 37 میلیون دلار، "بیب" با 28 میلیون دلار، "مولن روژ" با 21 میلیون دلار، "کروکودیل داندی 2" با 19 میلیون دلار و Strictly Ballroom با 17 میلیون دلار هستند. سال 2006 فیلم "دزدان دریایی کارائیب: سینه مرد مرده" پرفروشترین فیلم استرالیا بود.



پانزدهمین دوره "جشنواره فیلم و هنر پان افریکن" از هشت فوریه با نمایش مستند "طلوع رواندا" ساخته سی بی هک ورث آغاز می شود. فورست ویتکر، مجری شب افتتاحیه این جشنواره است که تا 19 فوریه در لس انجلس ادامه دارد.

به گزارش خیرگزاری فرانسه، کلیسای تثلیث مقدس در "استراتفورد آپون آون" در انگلستان که مقبره ویلیام شکسپیر در آن قرار دارد در آستانه نابودی است. به گفته مسئولان، برای نوسازی این کلیسا رقمی حد یک میلیون پوند لازم است.



قدمت کلیسای تثلیث مقدس به قرن سیزدهم میلادی بازمی گردد. غسل تعمید شکسپیر و خانواده او در اینجا انجام شد و آنها برای عبادت به این کلیسا می آمدند. پس از مرگ نمایشنامه نویس در 1616، او را پشت محراب کلیسا دفن کردند و هر سال هزاران گردشگر از این محل بازدید می کنند.



اسوشیتدپرس خبر داد شیکه سی ان ان بابت پخش برنامه ای با مضمون جستجوی محل اختفای اسامه بن لادن، با عنوان اشتباه "ابامه کجاست؟" عذرخواهی کرد. سخنگوی باراک ابامه، سناتور ایالت ایلینویز، گفت ابامه این عذرخواهی را پذیرفته است. اشتباه فاحش شبکه دوشنبه غروب در برنامه جدید وولف بلیتزر تحت عنوان "اتاق موقعیت" اتفاق افتاد.



سی ان ان این گاف را "یک غلط چاپی بد" از سوی واحد فنی این شبکه توصیف کرد. سخنگوی ابامه ضمن تشکر از اصلاح سریع این اشتباه گفت: "با این حال فکر می کنم دو حرف سین و ب خیلی به هم نزدیک نیستند. فرض را بر این می گذاریم که عمدی در این کار نبوده است."



روز گذشته آکادمی اپرا وینفری در ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی با حضور خود او افتتاح شد. این مجتمع آموزشی با هزینه ای حدود 40 میلیون دلار در طول پنج سال برای استفاده از دختران فقیر این کشور ساخته شده است.