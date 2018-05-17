به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، سید جواد رضوی بابیان اینکه ۶۰۴ عامل افتخاری در استان با مقوله فرهنگ‌سازی، جمع‌آوری و هزینه کرد زکات طی سال گذشته با این نهاد همکاری کردند، افزود: از این تعداد ۵۳۴ عامل افتخاری در مناطق روستایی و ۶۱ عامل در مناطق شهری مشغول به فعالیت بوده اند.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان ۱۹۷ روستای دارای اقلام مشمول زکات است، افزود: ۱۴۶ روستا در سال ۹۶ زکات پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه ۱۳۰ مبلغ و مبلغه طی سال گذشته در ترویج سنت حسنه زکات با این نهاد همکاری داشتند، افزود: ۳۷ نفر از این مبلغان به‌صورت افتخاری در ترویج و نهادینه کردن زکات همکاری داشتند.

رضوی بابیان‌ اینکه ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات در سال ۹۶ جمع‌آوری‌شده است، افزود: ۳۲ درصد از سهم زکات صرف ۲۵ پروژه عام‌المنفعه و ۶۸ درصد صرف کمک به فقرا شده است.

وی یکی از ویژگی‌های اجتماعی پرداخت زکات را تعدیل ثروت، ایجاد اشتغال و فقرزدایی در جامعه برشمرد و گفت: بیمه شدن اموال پرداخت کننده زکات، تقرب به خداوند و افزایش برکات از آثار فردی زکات است.