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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان:

۶۰۰ عامل زکات در استان سمنان فعالیت می‌کنند

۶۰۰ عامل زکات در استان سمنان فعالیت می‌کنند

سمنان - مدیرکل کمیته امداد استان سمنان گفت: ۶۰۴ عامل افتخاری، در امور فرهنگ‌سازی و جمع‌آوری زکات با این نهاد همکاری دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان سمنان، سید جواد رضوی بابیان اینکه ۶۰۴ عامل افتخاری در استان با مقوله فرهنگ‌سازی، جمع‌آوری و هزینه کرد زکات  طی سال گذشته با این نهاد همکاری کردند، افزود: از این تعداد ۵۳۴ عامل افتخاری در مناطق روستایی و ۶۱ عامل  در مناطق شهری مشغول به فعالیت بوده اند.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان  ۱۹۷  روستای دارای اقلام مشمول زکات است، افزود: ۱۴۶ روستا در سال ۹۶ زکات پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به اینکه ۱۳۰ مبلغ و مبلغه طی سال گذشته در ترویج سنت حسنه زکات با این نهاد همکاری داشتند، افزود: ۳۷ نفر از این مبلغان به‌صورت افتخاری در ترویج و نهادینه کردن زکات همکاری داشتند.

رضوی بابیان‌ اینکه ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات در سال ۹۶ جمع‌آوری‌شده است، افزود: ۳۲ درصد از سهم زکات صرف ۲۵ پروژه عام‌المنفعه و ۶۸ درصد صرف کمک به فقرا شده است.

وی یکی از ویژگی‌های اجتماعی پرداخت زکات را تعدیل ثروت، ایجاد اشتغال و فقرزدایی در جامعه برشمرد و گفت: بیمه شدن اموال پرداخت کننده زکات، تقرب به خداوند و افزایش برکات از آثار فردی زکات است.

کد مطلب 4299227

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