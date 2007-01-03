ماهواره اسلامی رؤیت هلال ماههای قمری را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، ساخت ماهواره اسلامی به منظور رصد آغاز ماههای قمری از مارس سال 2005 مورد توجه قرار گرفت. بر اساس پیش بینی ها مراحل ساخت این ماهواره حدود 15 ماه به طول می انجامد که هزینه ای بالغ بر 8 میلیون دلار برای آن برآورد شد تا از طریق کشورهای اسلامی و سازمانهای ذیربط پرداخت شود.

دانشگاه قاهره تحقیق درباره طرح ماهواره اسلامی را از سال 1997 آغاز کرد و به این منظور مرکزی با عنوان مرکز " تحقیقات و مشاوره علوم فضایی" با حضور نخبگان برجسته از محققان متخصص جهت اجرای طرح مذکور در ژانویه سال 2003 تأسیس کرد. این طرح شامل ساخت ماهواره با حجم کوچک بود که با ارتفاع پائین به دور ایستگاه زمینی حرکت کند تا بتواند با رصد اسلامی موثق و مطمئن هلال ماه قمری را نشان دهد.

کمیته عالی اداره طرح ماهواره اسلامی شامل علمای دین، کارشناسان متخصص از کشورهای اسلامی، عربی، سازمان کنفرانس اسلامی، انجمن جهانی مسلمانان و برخی از شرکتهای غیر اسلامی چون شرکتی ایتالیایی و مرکز تحقیقات فوق جهت پیشبرد اهداف این طرح همکاری و مشارکت کردند.

این طرح به تصویب سازمان کنفرانس اسلامی، انجمن جهانی مسلمانان و کشورهای اسلامی نیز رسید و برای تکمیل آن کمکهایی از سوی کشورهای اسلامی اعطا شد.

هدف استفاده از این ماهواره ها، بهره گیری از تکنولوژی معاصر برای رفع مشکلات مسلمانان عنوان شد تا آنها شعائر دینی خود را در هر مکانی انجام دهند.

با توجه به اینکه اختلاف در آغاز ماههای قمری و اعیاد رسمی مسلمانان مشکلاتی را برای آنها به ویژه در ماه رمضان به وجود آورده، این ماهواره با هدف از بین بردن مشکلات دینی مسلمانان ساخته می شود تا ضمن تعیین آغاز ماههای قمری، اعیاد اسلامی آنها مشخص و در تقویم هجری مسلمانان وحدت ایجاد کند.

حکومت اردن در سرمایه گذاری طرح ساخت اولین ماهواره اسلامی با موافقت کمیته تقویم هجری واحد اسلامی سهیم شده و اداره ارتباطات مخابراتی عربستان، مصر، قطر، امارات و تونس نیز به منظور پشتیبانیهای مالی حمایتهای خود را اعلام کرده اند.