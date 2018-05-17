دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، «شوکت میرضیایف» رئیس جمهوری ازبکستان با «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی خود درکاخ سفید دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف در مورد گسترش روابط و خریداری تجهیزات نظامی ازبکستان از آمریکا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است که از سال ۲۰۰۲ تاکنون این برای نخستین بار است که رئیس جمهوری ازبکستان دیدار رسمی در کاخ سفید داشته است.

بر اساس این گزارش رئیس جمهوری آمریکا در این دیدار از آزادی، استقلال و تمامیت ارضی ازبکستان حمایت کرد.

همچنین رئیس جمهوری ازبکستان در این دیدار به همتای آمریکایی خود اطمینان داد که از راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان حمایت همه‌جانبه‌ خواهد کرد.

وی همچنین از تلاش‌های دولت افغانستان برای گفتگو با طالبان در افغانستان یاد کرد و تاکید کرد که از این تلاش‌ها حمایت خواهد کرد.