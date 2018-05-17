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۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

حساب کاربری شهردار تهران در فضای مجازی اعلام رسمی می‌شود

حساب کاربری شهردار تهران در فضای مجازی اعلام رسمی می‌شود

رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران ، از اعلان رسمی حساب های کاربری شهردار تهران در شبکه های اجتماعی طی چند روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین عارف نیا با بیان اینکه طی روزهای اخیر کانال های خبری و صفحات اطلاع رسانی متعددی در پیام رسان های مختلف به نام شهردار تهران ایجاد شده که هیچ ارتباطی با مهندس افشانی ندارند، گفت: این موضوعات، مورد تایید ایشان و به هیچ وجه مرکز ارتباطات نیست.

مشاور شهردار تهران تاکید کرد: اخبار رسمی مرتبط با شهردار تهران از طریق رسانه های رسمی شهرداری اطلاع رسانی شده و به زودی آدرس حساب های رسمی ایشان در شبکه های اجتماعی اعلان خواهد شد.

در روزهای اخیر تعدادی صفحه کاربری با نام سید محمد علی افشانی در فضای مجازی راه اندازی شده بود.

کد مطلب 4299366

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