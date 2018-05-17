حجتالاسلام محمدهادی نودهی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، ۵۰ مبلغ به نقاط مختلف شهرستان درمیان اعزام شدند.
وی با بیان اینکه بیشتر این مبلغین اعزامی از حوزههای علمیه قم و مشهد بودند، افزود: این افراد طی ایام ماه مبارک رمضان به برگزاری برنامههای مختلف فرهنگی میپردازند.
حجتالاسلام نودهی اقامه سه وعده نماز جماعت، برگزاری حلقههای معرفتی، برپایی محافل تفسیر و قرائت قرآن، برپایی مجالس دعا و سخنرانی را از جمله برنامههای این روحانیون عنوان کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان درمیان بیان سیره عملی و فضایل حضرت علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع)، تبیین جایگاه ولایت و نقش ولیفقیه در جامعه، تبیین فرهنگ مقاومت و احیای امر به معروف و نهی از منکر را از دیگر برنامههای این افراد دانست.
وی بیان کرد: ترویج سبک زندگی اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، پرداختن به اهمیت حجاب و عفاف و برگزاری گفتمانهای دینی از دیگر این مبلغین است.
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