لایروبی و تخلیه رسوب رودخانه تامین کننده آب شرب ۱۸ روستای آغاجاری

مجید گیاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خشکسالی و کاهش بارندگی های چند سال اخیر منجر به کاهش ذخیره آب سد مارون و به تبع آن کم آب شدن رودخانه مارون شده است.

وی ادامه داد: با ورود به فصل گرما و طی هفته های گذشته رودخانه مارون با افت شدید و کاهش سطح آب مواجه شده است که امکان برداشت آب از محل اسکله آبگیر چم نظامی میسر نبود.

گیاهی عنوان کرد: کاهش سطح آب و عدم بارندگی طی سال های اخیر باعث شده بود تا رودخانه مارون دچار گل آلودی و افزایش رسوبات شود که منجر به افت شدید فشار آب در روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی ۱۸ روستا شده بود.

مدیر امور آبفا روستایی شهرستان آغاجری بیان کرد: در راستای رفع این مشکل و با حمایت فرمانداری و شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجری عملیات لایروبی مسیر رودخانه بطول ۵۰۰ متر و تخلیه رسوبات به حجم ۴ هزار متر مکعب از محل اسکله آبگیر توسط اکیپ تعمیرات و نگهداری این امور انجام شد.

وی از عدم توقف آبرسانی به اهالی شریف ۱۸ روستا در حین عملیات ۴۸ ساعته لایروبی و تخلیه رسوبات نیز خبر داد.

گیاهی با بیان اینکه با انجام این عملیات آب شرب اهالی ۱۸ روستای تحت پوشش این مجتمع آبرسانی بلحاظ کمی و کیفی بهبود یافت، اظهار کرد: روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی ۱۸ روستا، ۲ هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۲ هزار و ۵۳۴ نفر هستند.