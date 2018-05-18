عزم فراجناحی در توسعه عادلانه فضای مجازی/ نباید فضا را محدود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در بیانیه ای، ۲۷ اردیبهشت ماه روز جهانی ارتباطات را تبریک گفت.

وی با بیان اینکه روز ۲۷ اردیبهشت، روز جهانی ارتباطات فرصتی است که ضمن تبریک آن به همه همکاران و فعالان این عرصه، به تامل درباره تحولات آن و افقهای پیش رو بپردازیم، ادامه داد: تحولاتی که با رشد نمایی خود دگرگونی‌های گسترده‌ای را در تمام ساحات زندگی بشر رقم زده و بسط و گسترش فضای مجازی و تقارن یافتن و همگرایی با تحولات سایر عرصه های علمی و فناوری، نظیر هوش مصنوعی، پردازش کوانتومی، نانو فناوری، علوم شناختی، زیست فناوری و ... ما را در آستانه دوره تاریخی جدیدی قرار داده که تمام حوزه ها و شئون زندگی انسان را از قبیل حمل و نقل، تولید و مصرف کالا، پزشکی و سلامت، کشاورزی، هویت و فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حکمرانی و ...دگرگون کرده و خواهد کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اضافه کرد: در سطح کلان نیز این تحولات موجب شده و خواهد شد که صورتبندی اقتصادی-اجتماعی جوامع و کشورها و موازنه قدرت میان آنها با حضور بازیگران جدید این فضای نوین، تغییرات وسیعی بیابد. بطوریکه امروزه، شکافها و طبقه بندیهای کلاسیک میان کشورها کمرنگ شده و بر اساس قدرت سایبری و توانمندیهای آنها در حوزه های فناوری اطلاعات بازآرایی می شود.

فیروزآبادی افزود: لذا کشورهایی که در این زمینه قاعده گذاری مناسبی داشته و سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند علاوه بر تقویت حوزه های علمی و فناوری و تقویت نظام نوآوری، در حوزه های کاربردی نیز از ظرفیتهای این فضا در ساحتهای اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، فرهنگی، اجتماعی و ... استفاده کنند، در این مناسبات و آرایش جهانی جایگاه برتری خواهند داشت و بالعکس، کشورهایی که از این قافله عقب بمانند، جایگاه درخور و مناسبی نخواهند داشت.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، ما نمی توانیم از این فرصت تاریخی پیش آمده بگذریم و به بهانه برخی نگرانیها و پیامدهای منفی که در هر نوع فناوری می‌توان سراغ گرفت، این فضا را محدود ساخته و یا از ظرفیتهای تسهیل گر و توانمندساز آن برای مردم و کشور استفاده نکنیم. بلکه بالعکس، باید با عزمی ملی و فراتر از سلائق سیاسی، با تمام توان بسترهایی را فراهم کنیم که این فضا با سرعت و امنیت بسیار بالاتری توسعه یابد؛ توسعه ای فعال، مبتنی بر برنامه، متوازن، متناسب و سریع.

وی گفت: عزمی ملی و فراجناحی در شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور شکل گرفته تا با اتکا به ظرفیتهای دانشگاهی و نخبگی بومی و استفاده از تجارب کشورهای دیگر، فضای مجازی امن، سالم، آزاد و عادلانه را در چارچوب مرزهای ملی فضای مجازی توسعه دهد و با قاعده‌گذاریهای مناسب، این فضا را برای فعالیت بیش از پیش فعالان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آماده سازد.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: بدیهی است که طی این مسیر و ورود به این دوره تاریخی جدید، صعوبت و ناملایمتهای خواسته و ناخواسته زیادی خواهد داشت که با عزمی ملی، نگاهی فراجناحی، همکاری و همدلی تمامی مسئولان و نیروهای اجتماعی و سیاسی، بالاخص نخبگان، میسر خواهد شد.

به گفته وی، در این فراز تاریخی که تحولات دانش‌محور مبتنی بر نظام شبکه‌ای انسان و اشیاء بوده و فرآیندها، روابط و ساختارها را تحت تاثیر قرار می دهد، تلاش مضاعف نخبگان در درک تحولات و ارائه راهکارها و نقشه راه ضروری است.