تمرکززدایی در حوزه های فرهنگی و هنری از رویکردهای وزارت ارشاد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محرمی عصر امروز پنج شنبه در مراسم معارفه و اعطای حکم به اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان اهر اظهار کرد: یکی از برنامه های محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بحث تمرکز زدایی در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری است و اگر این مورد زود تر اتفاق افتداه بود، وجود مراکز و موسسات فرهنگی و هنری چند برابر امروز می شد.

وی گفت: صدور، تمدید و یا لغو پروانه در حوزه های مد و لبای، هنرهای تجسمی، هنری و... به استان تفویض گردیده است و این تفویض تسهیل در کار ایجاد نموده است و میتوان گفت که بعد از انقلاب اسلامی استان ما جزو استان های اول در تعداد عناوین و اجراهای نمایشی شده است و در سال 96، 157 عنوان نمایش با 1807 اجرا در سطح استان آذربایجان شرقی اتفاق افتاده است.

معاون هنری و سینمایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت: همت عالی هنرمندان اهر و هم افرایی و مشارکت دستگاههای اجرایی شهرستان اهر در برنامه های فرهنگی و هنری بخصوص تئاتر واقعا ستودنی است و این امر اهر را به شهرستان نمونه مشارکتی تبدیل کرده است.

محرمی خاطرنشان کرد: تاسیس شورای نظارت و ثبت گروههای هنری نشان از توان بالای هنری دارد و با تشکیل این شورا باید اجراهای عمومی نمایش تقویت گردد و هنرمندان نمایش این شورا را به چشم ممیزی نبینند بلکه آن را به عنوان حامی و مشاور خود حس نمایند.

هنر نمایش در اهر به برند هنری تبدیل شده است

مدد سمندری معاون فرماندار اهر در مراسم معارفه و اعطای حکم به اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش شهرستان اهر ضمن تشکر از تلاش های هنری در شهرستان، تاسیس شورای نظارت بر نمایش و همچنین وجود 6 گروه ثبت شده نمایشی در شهرستان را نشان از روبه رشد بودن فرهنگ و هنر در اهر دانست و گفت: هنر نمایش در اهر به برند هنری تبدیل شده و در کشور و حتی خارج از مرزهای بین المللی مشهور گردیده است و ضرورت دارد که این امر در تقویم هنری کشور درج گردد.

معاون فرماندار اهر اظهار داشت: جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران باید اعتبار خاص و ملی داشته باشد تا هنرمندان این عرصه بدون دغدغه مالی بتوانند در تولید آثار فاخر نمایشی و برگزاری موفق و کیفی جشنواره موفق عمل نمایند.

گفتنی است که علی مهدوی، علی اسدزاده، علیرضا آقازاده، سعداله آریافر و حجه الاسلام عباسعلی تنهایی به عنوان اعضای شورای ارزشیابی و نظارت بر هنرهای نمایشی اهر فعالیت خواهند کرد.