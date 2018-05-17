طرح بازارسازی محصولات کشاورزان روستایی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در جریان در بازدید از یک شرکت تولید زعفران در استان خراسان رضوی و انعقاد قرارداد خرید زعفران تولیدی کشاورزان گفت: هدف ما در طرح اشتغال روستایی حفظ شغل در روستاها، اقتصادی کردن زندگی روستایی و رفع معیشت روستانشینان است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم ما برای توسعه این مناطق پرداخت تسهیلات روستایی با جهت گیری جلوگیری از مهاجرت روستانشینان و مقابله با فقر است افزود: قطعا سیاست ما متکی به وام و پول‌پاشی نیست بلکه در این طرح، وام در خدمت ایجاد اشتغال و اقتصاد در روستا است که باید به آن توجه کنیم چراکه با پرداخت صرفا تسهیلات مشکلات اقتصادی و اشتغال روستائیان برطرف نمی شود بر همین اساس میزان توفیق طرح اشتغال روستایی بر اساس شاخص های کمّی پرداخت وام نخواهد بود بلکه ملاک ارزیابی ما از طرح اشتغال روستایی میزان اشتغال ایجاد شده و تحول در زندگی روستائیان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اساس مطالعات صورت گرفته، تجارب بین المللی و ظرفیت های داخلی کشور «طرح کشت مبتنی بر سفارش» در قالب طرح اشتغال روستایی را رونمایی کردیم که در گام اول این طرح برای محصولات گیاهان دارویی و زعفران در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کرمان اجرا شد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در گام دوم، طرح «کشت مبتنی بر سفارش» برای محصولات باغی در استان‌های گلستان، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی اجرایی خواهد شد گفت: همچنین اجرای این طرح برای محصول سیب زمینی در استان های همدان، قزوین و اردبیل هدفگذاری شده است. برای محصول گوجه فرنگی استان کرمانشاه، برای محصولات کنجدی استان یزد و برای محصولات لبنی استان های خراسان رضوی و شمالی به عنوان استان های پایلوت کشت مبتنی بر سفارش آغاز خواهد شد که برای این طرح بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بیش از ۵ هزار روستایی پیش بینی شده است.

ربیعی، اتصال کسب و کارها به بازار را یکی از مهمترین مشکل فروش و سوددهی مشاغل عنوان کرد و گفت: مطالعات ما نشان می دهد بیشترین علت بروز مشکل در بنگاه ها و واحدهای تولیدی و کشاورزی عدم اتصال به بازار است و در حال حاضر بسیاری از کارخانجات ما به رغم داشتن تکنولوژی به روز اما توانایی اتصال به بازار و فروش محصول خود را ندارند. بنابراین تقویت بازار مصرف کننده داخلی یکی از اهداف ما برای توسعه کسب و کارها بوده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در گذشته ساختار عمده ما در بخش کشاورزی ساختاری مملو از بنگاه های کوچک بدون اتصال پایدار به زنجیره های تولید و ارزش بوده است افزود: در راستای اتصال کسب و کارها به بازار قراردادی بین روستائیان و شرکت زعفرانی منعقد شد تا محصولات کشاورزان توسط این شرکت خریداری شود؛ از این طریق محصول کشاورزان به صورت استاندارد و خودکار به بازار متصل می شود که این روش بازارسازی برای سایر محصولات کشاورزی به ویژه محصولات باغی اجرایی خواهد شد؛ ضمن اینکه در این فرایند تولید استاندارد می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح به صورت سه جانبه با همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد گفت: علاوه بر این صندوق کارآفرینی امید نیز سیاست پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی با نرخ کارمزد ۴ درصد و سود ۶ درصد را دنبال می کند.

ربیعی در پایان از پوشش بیمه ای بازنشستگی برای کشاورزان خبرداد و گفت: تمام مشاغلی که در قالب اشتغال روستایی ایجاد شود به بیمه بازنشستگی صندوق روستائیان و عشایر منتهی خواهد شد تا با بیمه شدن کشاورزان از فقر سالمندی در روستاها پیشگیری کنیم.

طرح اشتغال روستایی از سال گذشته در قالب برنامه اشتغال فراگیر آغاز شد که در این طرح متناسب با ظرفیت های هر استان و رَسته فعالیت های اولویت دار شناسایی شده در ۳۱ استان کشور، تسهیلات ارزان قیمت پرداخت خواهد شد.