به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استان‌همدان شامگاه امروز با حضور محمدرضا پهلوان‌زاده رئیس فدراسیون شطرنج کشور، رسول منعم مدیرکل ورزش و جوانان استان‌همدان و معاون توسعه ورزشی قهرمانی اداره کل ورزش استان برگزار شد.

در این مجمع انتخاباتی احمد علی بابایی تنها کاندید شرکت‌کننده بود که پس از ارائه گزارش عملکرد خود در ۴ سال گذشته یک‌بار دیگر با اعتماد اعضای هیئت شطرنج استان‌همدان با ۱۵ رأی از ۱۶ رأی مأخوذه بار دیگر سکان هدایت شطرنج استان‌همدان را در دست گرفت.

همچنین در پایان مجمع پوستر مسابقات بین‌المللی شطرنج ابن‌سینا همدان با رویکرد همدان ۲۰۱۸ رونمایی شد.