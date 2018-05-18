به دنبال برگزاری میزبانی مسابقات آسیایی شطرنج در همدان هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد پهلوانزاده در مجمع انتخاباتی هیئت شطرنج استانهمدان بابیان اینکه وظیفه امروز ورزش ایجاد نشاط در سطح جامعه است، اظهار داشت: امروز جامعه ما نیاز به نشاط و شادابی دارد با خروج آمریکا از برجام تلاشی صورت گرفت که ناامیدی در سطح جامعه افزایش پیدا کند اما ما دیدیم که چگونه برد پرسپولیس برابر الجزیره در مسابقات آسیایی باعث خوشحالی جامعه شد.
رئیس فدراسیون شطرنج افزود: جذابیتی که شطرنج دارد بسیاری از رشتهها این جذابیت را ندارند و باید این رشته نیز در سطح جامعه گسترش پیدا کند.
وی بابیان اینکه هیئت شطرنج استانهمدان در سالهای اخیر به جمع هیئتهای برتر کشور رسیده است، گفت: چهرههای بسیار خوبی در چند سال اخیر استانهمدان به شطرنج کشور معرفی کرده است.
پهلوانزاده خاطرنشان کرد: ما داور بینالمللی شطرنج امیر عرفان هاشمی را در همدان داریم که اصلاً نیاز به معرفی من ندارد.
رئیس فدراسیون شطرنج بابیان اینکه هنر ما باید کار کردن با امکانات کم باشد، بیان کرد: زمانی که انواع و اقسام امکانات و وفور نعمت باشد بهطور حتم کار کردن هم آسان خواهد بود.
وی عنوان کرد: خدا را شکر وضعیت بودجه ورزش بهتر از گذشته شده و با اعمال قانون ۲۰ صدم درصد ارزش افزود به ورزش بهطورقطع روزهای بهتری در پیش خواهد بود.
پهلوانزاده بابیان اینکه همدان لیاقت برگزاری مسابقات بینالمللی را دارد، گفت: قطعاً به دنبال این هستیم تا یک رویداد مهم آسیایی را در همدان برگزار کنیم.
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