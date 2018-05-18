«نادر دست نشان» سرمربی تیم سپیدرود رشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی باشگاه سپیدرود پس از بررسی برنامه مربیان پیشنهادی و جمع بندی های نهایی «نادر دست نشان» را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال این باشگاه در لیگ برتر فصل ۹۷- ۹۸انتخاب کرد.

نادر دست نشان پیش از این سابقه سرمربیگری در تیم های پگاه گیلان، صنعت نفت آبادان، مس کرمان، استیل آذین تهران، نفت تهران در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین سرمربی فصل قبل ملوان بندرانزلی در لیگ دسته یک بود.

پیش از نادر دست نشان، علی کریمی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود رشت در لیگ برتر فوتبال ایران بود.