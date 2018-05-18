تشریح چگونگی حضور نماینده کاراته ایران درشورای داوران آسیا وجهان

جواد سلیمی که موفق به کسب کرسی عضویت در شورای داوری کاراته آسیا شده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این مسعود سیدی و محمدعلی مردانی این سمت را برعهده داشتند و خیلی خوشحال هستم که موفق شدیم یکبار دیگر این کرسی مهم را برای کاراته کشورمان کسب کنیم.

وی ادامه داد: پس از حمایت‌های مسئولان فدراسیون، ژنرال ناصر الرزوقی نائب رئیس فدراسیون جهانی و منصور السلطان رئیس شورای داوران آسیا حضور بنده را در شورای داوری قاره کهن به هیات رئیسه فدراسیون کاراته آسیا پیشنهاد دادند و در نهایت پس از تشکیل جلسه و رای گیری از اعضای هیات رئیسه، با کسب بیشترین آرا این مسئولیت به بنده واگذار شد.

رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته در خصوص کسب کرسی شورای داوران جهانی هم گفت: پیش از این هیچ ایرانی این مسئولیت را نداشته و با عملکرد موفقی که فدراسیون کاراته و بنده داشتیم، از سوی رئیس فدراسیون جهانی و رئیس شورای داوران فدراسیون جهانی این کرسی را نیز کسب کردیم. البته تمام این کرسی ها متعلق به کاراته ایران است. نکته مهمی که باید مدنظر داشت اینکه سطح بالای کاراته ایران و موفقیت های سالهای اخیر در عرصه بین المللی عامل اصلی در کسب این کرسی ها بوده و امیدوارم بتوانیم برای کاراته ایران مثمرثمر باشیم.

سلیمی در خصوص حضور در مسابقات کاراته وان ترکیه هم گفت: بعد از آنکه مسئولیت داوری و فنی رقابتهای کاراته وان مراکش از سوی شورای داوران فدراسیون جهانی به من واگذار شد و مسابقات با بهترین شرایط و موفقیت به سرانجام رسید، فدراسیون جهانی مجددا مسئولیت داوری و فنی کاراته وان استانبول را نیز به من واگذار کرد. البته من تنها عضو شورای داوری جهان هستم که امسال دوبار این وظیفه به من واگذار می شود.

وی افزود: در سال ۲۰۱۸ هفت مرحله لیگ جهانی برگزار میشود که روسای کمیته داوران آسیا، اروپا و آفریقا به همراه رئیس و دبیر شورای داوران فدراسیون جهانی هر کدام یک مرحله را به عنوان مسئول فنی حضور دارند و فقط من در دو مرحله مسئولیت فنی در طول سال جاری را خواهم داشت.

رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته در مورد اعزام داوران به سمینار آموزشی اردن هم گفت: به دلیل آنکه سهمیه محدودی برای اعزام به این سمینار از سوی اتحادیه آسیا به ایران واگذار خواهد شد، تصمیم گرفتیم برای رعایت عدالت و اعزام بهترین ها پس از برگزاری سمینار آموزشی و آزمون عملی و کتبی به زبان انگلیسی در هر دو بخش، نفراتی که بهترین نمره را کسب کنند به اردن اعزام کنیم. ضمن اینکه داورانی که در آزمون کاتا شرکت می کنند حتما باید لباس کاراته خود را بهمراه داشته باشند که باید برای آزمون عملی یک یا در صورت صلاح دید ممتحنین دو کاتا اجرا کنند.

سلیمی ادامه داد: خوشبختانه داوران فعال و خوبی در سطح کشور داریم که انتخاب را برای این اعزام سخت می کند، به همین دلیل تصمیم به برگزاری آزمون گرفتیم. از همین رو تمامی داوران درجه ممتاز کومیته و JA کاتا و داورانی که دارای درجه JB آسیا هستند و درجه شان باطل شده باید در این کلاس و آزمون شرکت کنند. البته هنوز سهمیه ایران برای این کلاس اعلام نشده که پس از مشخص شدن تعداد، ما نیز براساس نمرات کسب شده در این اعزام، داوران را گزینش و اعزام می کنیم.

رئیس کمیته داوران فدراسیون کاراته در پایان در خصوص سهمیه ایران در بازیهای آسیایی و المپیک جوانان آرژانتین گفت: سهمیه هر کشور حتی ژاپن و کویت در بازیهای آسیایی جاکارتا تنها یک داور است که از ایران بنده دعوت شده ام. بازیهای المپیک جوانان را نیز ۱۴ داور قضاوت می کنند که بازهم بنده به عنوان اولین داور المپیکی کشور راهی بوینس آیرس خواهم شد.