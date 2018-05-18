آسیبهای فرهنگی با فرهنگ و هنر کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل محمودی شامگاه پنجشنبه در چهارمین نشست صمیمی هنرمندان مازندرانی با عنوان نگار اردیبهشت که در مجتمع فرهنگی هنری امیرالمؤمنین (ع) نکا برگزار شد با اشاره به مسیر هنری در بین نوجوانان و جوانان اظهار داشت: راهی برای تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان این مرزوبوم جز راه فرهنگ و هنر نیست، درواقع اگر از کودکی با مسائل هنری آشنا شوند قطعاً بخش اعظمی از آسیبهای فرهنگی کاهش مییابد.
وی نبود ساماندهی فرهنگی را از مشکلات و دغدغههای اصلی این حوزه برشمرد و همچنین افزود: بدون گرایش و بازیهای سیاسی روزمره میخواهیم جامعهای را زنده کنیم که مبانی فرهنگی را در صدر قرار دهد.
شاعر برجسته کشور اضافه کرد: اگر میخواهیم فرزندان ما دچار آسیب نشوند آنها را باهنرهای نقاشی، خوشنویسی، شعر و موسیقی آشنا کنیم.
محمودی با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت گفت: نگار اردیبهشت و تجلیل از اساتید پیشکسوت و بنام به اهمیت تعلیم و تربیت و توجه به امور فرهنگی اشاره دارد که باید این روند در سطح شهرستانها ادامهدار باشد.
وی با تأکید بر قدردانی از سرمایههای هنری استان تصریح کرد: باید سرمایههای عرصه فرهنگ و هنر تا زمانی که در قید حیات هستند ارج نهاده شوند که درواقع این اصل برای آیندگان نیز نیازمند تبیین است.
این شاعر برجسته کشور گفت: استعدادهای جهادی، فرهنگی و هنری در شهرهای بدون شلوغی و آرام نهفته است و قطعاً در همین شهرها بهظاهر کوچک این امکان برای بچههای شهرستان وجود دارد تا تأثیرگذاران جدی هنری در آینده معرفی شوند.
محمودی اضافه کرد: این منطقه باوجود دانایان و استادان بنام و برجسته میتواند با برنامهریزی و تغییر در بستر و هدایت جامعه به سمت رفتار خدا پسندانه، فرزندان فرهنگیتر را تحویل جامعه دهد.
وی خاطرنشان کرد: همه ما نسبت به وطنمان علاقه داریم و در برابر ناهنجاریهای جامعه اسلامی قطعاً به پا خواهیم ایستاد، لذا باید بهدوراز زیادهخواهی و افزونطلبی دنبال وحدت ملی باشیم چراکه از این طریق میتوان برای آیندهسازان فردا الگوهای هنری خوبی داشته باشیم.
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