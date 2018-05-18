تزکیه فلسفه اصلی ماه مبارک رمضان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر محمدی لائینی پنجشنبه‌شب در مراسم گردهمایی و محفل انس با قرآن قاریان و حافظان ممتاز نکا که در شهرداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در این برهه از زمان باید قبول کنیم با توجه به برخی از مسائل در نظام نتوانستیم کارآمدی لازم را به مردم نشان دهیم و همهٔ مسئولان و نهادهای شهرستان در راستای مسائل قرآنی باید در خدمت ترویج قرآن و آموزه‌های اخلاقی آن باشند.

امام‌جمعه نکا با اشاره به موردتوجه بودن ابعاد گوناگون قرآن تصریح کرد: قرآن در بعد انقلابی، سیاسی، جهادی و فرهنگی آموزه‌های بسیاری را به همراه دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.

به گفته لائینی تزکیه فلسفه اصلی ماه مبارک رمضان، روزه و بعثت است و در این راستا ضمن اطمینان از این امور باید نسبت به ارتکاب ظلم عکس‌العمل نشان دهیم، درواقع باید میزان کارآمدی عملکردهای خود را ارتقا دهیم.

امام‌جمعه نکا در پایان‌بر خواندن، تأمل و عمل به فرامین قرآنی تأکید و خاطرنشان کرد: جامعه اسلامی باید این سه وظیفه را برای خود به‌عنوان اصل اساسی تلقی کنند و همچنین آیندگان را نیز نسبت به این امور آشنا سازند.

سید مهدی احمدی شهردار نکا در ادامه تکریم از حامیان و پیشکسوتان عرصه قرآنی را امری بسیار مهم تداعی کرد و گفت: خوشبختانه در آستانه ماه مبارک رمضان موردتوجه و تحقق یافت و به دنبال این هستیم سنت حسنه گردهمایی حامیان، حافظان وقاریان قرآن به‌صورت ادامه‌دار تداوم یابد.

این مسئول شهری در پایان‌بر انقلابی بودن و حضور درصحنه‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان توسط حامیان قرآن تأکید کرد و متذکر شد: همهٔ مسئولان نیز باید همگام حامیان ، حافظان وقاریان در راستای انتقال آموزه‌های قرآنی به مردم کوشا باشند.