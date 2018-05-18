وجود ۴۰۰ هزار روستایی بیکار در کشور/ نقض برجام تبدیل به فرصت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی صبح جمعه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و کارگروه اشتغال خراسان شمالی با بیان اینکه اشتغالزایی ۱۲۰ هزار نفر روستایی در کشور مورد هدف قرار دارد، اظهار کرد: هدف دولت تنها دادن وام نیست بلکه باید با اصلاح زنجیره بازار و نهاد توسعه اشتغال و با کمک فنی و حرفه ای افراد را توانمند کرد.

ربیعی افزود: به منظور اشتغال فراگیر ۲۰ هزار میلیارد ریال بودجه تصویب شده است.

وی تصریح کرد: چنانچه اشتغال فراگیر ایجاد شود بین ۲ تا ۸ درصد یارانه داده خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: یکی از تجزیه و تحلیل های رونق بازار کار به منظور ایجاد اشتغال، افزایش سهم کار آفرینی است.

ربیعی با بیان اینکه حدود ۶ سال کشور با رکود شدید اقتصادی روبرو بوده است، گفت: نتیجه این رکود پس از دو سال نمایان شد به طوری که در حال حاضر نسبت کارآفرینی و کارپردازی به رقم شاغلین بیش از ۳درصد است.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال هدف وزارت تعاون، کسب موفقیت های کوچک و گره گشایی اقدامات خرد است، اظهار کرد: قطعا موفقیت های کوچک زمینه رشد کارهای بزرگ را فراهم خواهد کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: سال ۹۷ را به عنوان سال موفقیت های کوچک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نام گذاری می کنیم تا بتوانیم براساس زمان بندی و اولویت گره کارهای بزرگ را باز کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه کارهای کوچک در منطقه زمینه اشتغال گسترده را فراهم خواهد کرد، اظهار کرد: خراسان شمالی نیازمند ایجاد طرح های توسعه ای بزرگ است اما طرح های بزرگ به تنهایی استان را توسعه نخواهد داد.

جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی گفت: به منظور شروع طرح های اشتغالزایی در کشور بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

ربیعی تاکید کرد: این رقم بودجه صرفا برای طرح های بزرگ هزینه نشود چرا که می توان با ایجاد طرح های خرد نیز اشتغال ایجاد کرد.

وی روند زمانی تزریق بودجه را طی دو سال اعلام کرد و گفت: به منظور سرعت بخشیدن به شبکه صنعت روستایی، رابطه ها و کمک های سیاسی منجر به تخصیص زود هنگام بودجه نشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اشتغال فراگیر خراسان شمالی ۲۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده که درصورت جذب کل رقم، میزان آن افزایش خواهد یافت.

ربیعی تاکید کرد: دستگاه های مرتبط با اشتغال روستایی فعالیت های خود را بیشتر و بانک ها روند پرداخت وام های اشتغال را تسهیل بخشند.

خراسان شمالی نیازمند کانون توسعه است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخشی دیگر سخنان خود بر ایجاد کانون توسعه در خراسان شمالی تاکید کرد و گفت: استانی که فاقد کانون توسعه باشد، توسعه پیدا نخواهد کرد و این با سخت کوشی و مدارای تیم کانون میسر خواهد شد.

ربیعی اضافه کرد: صدای حمایت و همدلی باید از کانون توسعه شنیده شود در غیر این صورت جهت ها تغییر پیدا می کند.

وی همچنین به مشکلات پیش روی طرح های توسعه ای و ملی خراسان شمالی اشاره کرد و گفت: چنانچه سرمایه گذاری برای ساخت پروژه های ضروری استان وجود نداشت، براساس برنامه زمان بندی عملیات ساخت آغاز شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین تصویب بودجه ساخت درمانگاه، تامین منابع تاسیس مراکز توانبخشی در سطح خراسان شمالی، توسعه اورژانس اجتماعی، افزایش سهمیه بیمه قالیبافی، افزایش پروازهای فرورگاه بجنورد و کمک به روستاهای سیل زده استان را ازجمله اقدامات در دستور کار برشمرد.

ربیعی در ادامه به پدیده مهاجرت به سمت کلان شهرها اشاره کرد و گفت: مهاجرت افراد به سمت کلان شهرها و یا مهاجرت روستاییان به شهرها دلیلی بر توسعه نیافتگی و مشکلات اقتصادی نیست بلکه عوامل اجتماعی نیز سبب این پدیده شده است.

خروج آمریکا از برجام باید تبدیل به فرصت شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در ادامه درباره نقض برجام توسط آمریکا، گفت: باوجود اینکه شرایط کشور نسبت به قبل از برجام متفاوت شده اما باید خروج آمریکا از برجام تبدیل به فرصت شود.

ربیعی اظهار کرد: دولت سخت ترین سناریوها را برای آمریکا ترسیم کرده و ضرورت دارد پس از برجام با برنامه ریزی محکم تر ایستادگی کنیم در غیر این صورت با مشکلات روبرو خواهیم شد.

وی بیان کرد: بسیاری از نخبگان و افراد پیرامون آمریکا مخالف نقض برجام بودند و اکنون همراه نشدن مجامع بین المللی با آمریکا اتفاق خوبی برای ایران است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: رئیس جمهور آمریکا با تحریم و نقض برجام شکنندگی مردم ایران را مورد هدف قرار داده است.

ربیعی تاکید کرد: امروز افزایش تاب آوری اجتماعی ضرورت دارد از این رو هر وزارتخانه ای که می تواند بر زندگی مردم تاثیر بگذارد، وارد میدان شود.

وی با بیان اینکه تحلیل ترامپ از خارج شدن برجام و آوردن اتحادیه اروپا و رفتن ایران به شورای امنیت خنثی شد، گفت: با هوشمندی های مقام معظم رهبری، برجام را جدای از آمریکا ادامه خواهیم داد.

وی تصریح کرد: امروز ریسک تعرض به خاک ایران و حتی قدرت حمله هوایی و دریایی را هیچ کشوری ندارد چرا که از تجهیز و قدرت نظامی ایران آگاهی دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد: دلبستگی مردم به نظام به اندازه ای است که برای خروج از شرایط سخت و بهبود زندگی مردم باید بیشتر از گذشته تلاش کنیم.