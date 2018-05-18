بیماری های غیر واگیر بیشترین علت مرگ و میر در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا رئیسی، افزود: برای برخورد با بیماری‌های غیرواگیر باید چگونگی برخورد با بیماری‌ها را در نظر داشته باشیم و براساس سوالات کلیدی که در این زمینه وجود دارد از راهکارهای درستی استفاده کنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تصریح کرد: بهتر است در تمام سطوح مختلف جامعه بحث سلامت مطرح شود تا آسیب کمتری متوجه مردم شود. به همین دلیل نباید تمام بار و کمبودها را بر دوش وزارت بهداشت انداخت زیرا اینگونه به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و تمام ارگان‌ها در کشور باید در زمینه سلامت فعالیت داشته باشند.

وی افزود: اگر ما بتوانیم در زمینه زیرساخت سلامت و بهداشت کشور، پرونده الکترونیک ایجاد کنیم، بسیاری از مشکلات در کنترل هزینه‌های نظام سلامت مانند پایش و مراقبت حل خواهد شد. همچنین برای کنترل وضعیت سلامت در کشور بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع باید نهادینه شود و با ایجاد پرونده الکترونیکی در سراسر کشور می‌توانیم این کار را بهتر انجام دهیم.

رئیسی، عمق بخشیدن به اقدامات فعلی در زمینه بهداشت را از برنامه‌های ارتقای کیفیت خدمات فعلی کشور در حوزه بهداشت دانست و گفت: یکی از کارهای اساسی و دقیقی که باید در نظام سلامت انجام شود، نظارت، پایش و ارزیابی است که این پایش و ارزیابی نه تنها در سطوح مختلف بلکه در سطح گیرندگان خدمت، ارائه دهندگان خدمت، سیاستگذاران و مدیران باید وجود داشته باشد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت تاکید کرد: اصلاح نظام پرداخت یکی از موثرترین عوامل تغییر رفتار در زمینه بهداشت و سلامت است که باید پرداخت عملکردی در سطح سلامت انجام شود تا برای پوشش بیشتر نظام سلامت به کار آید.

رئیسی افزود: باید هر خانه را به خانه بهداشت تبدیل کنیم و این نیازمند ساز و کارهای جدید است و باید آموزش بهداشت عمومی برای عامه مردم و جاری سازی فرهنگ بهداشت وجود داشته باشد. به همین دلیل پزشک خانواده در این زمینه می‌تواند ما را در کنترل بیماری‌های غیرواگیر کمک کند.