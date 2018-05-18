مقاومت فلسطین اجازه بقای سفارت آمریکا در قدس را نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی با تعدادی از اندیشمندان و صاحب‌نظران غربی و آمریکایی شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی افق نو دیدار کرد.

امیر عبداللهیان با انتقاد از نقض برجام توسط ترامپ و خروج آمریکا از یکی دیگر از توافقات بین‌المللی، عدم پایبندی واشنگتن به تعهدات خود را مغایر با صلح و ثبات در جهان توصیف نمود.

دستیار ویژه رئیس مجلس در این نشست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجارت گذشته از ابتدا نسبت به پایبندی آمریکا به تعهداتش بی‌اعتماد بود و روشن است که سیاست آمریکا تداوم بحران‌افزایی، بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه است.

دبیرکل کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین در این دیدار با تشریح اوضاع منطقه، نقش مخرب آمریکا و برخی متحدین در ایجاد و حمایت مالی و لجستیکی از تروریست‌ها را عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست.

‌وی با بیان اینکه بحران یمن فاجعه انسانی است، بیان کرد: این کشور با تهاجم مشترک آمریکا و عربستان به مردم مظلوم و بی‌گناه یمن وارد سال چهارم مقاومت ارتش و مردم یمن شده است؛ رویکرد سیاسی تنها راه‌حل برای برون‌رفت از بحران در یمن و بحرین است.

در این دیدار تحلیل گران غربی و آمریکایی ضمن تشریح دیدگاه‌های خود، اقدام آمریکا در نقض عهدهای بین‌المللی، سیاست جنگ‌طلبانه ترامپ و حمایت‌های کاخ سفید از رژیم جعلی صهیونیستی را نمودند.

شرکت‌کنندگان آمریکایی و غربی حاضر در ملاقات اقدام آمریکا در انتقال سفارت به بیت‌المقدس و جنایات صهیونیست‌ها را محکوم و بر تبعات خطیر آن تأکید کردند.

امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن تبیین اقدامات مهم جمهوری اسلامی ایران و متحدین در خرد کردن استخوان‌های تروریسم و داعش در منطقه، تأکید کرد: زمان به نفع رژیم صهیونیستی نیست آینده نزدیک اثبات می‌کند که مقاومت فلسطین اجازه بقای سفارت آمریکا در بیت‌المقدس را نخواهد داد.