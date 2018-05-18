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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

با صدور پیامی؛

روحانی درگذشت حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت

روحانی درگذشت حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم علو درجات مسالت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم، علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم  وارسته و استاد برجسته اخلاق، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی در اولین روز ماه رحمت و غفران، موجب اندوه فراوان شد.

این روحانی با تقوا و مردمی، مروج حقیقی سیره اهل بیت(ع)، همراه و دانش آموخته مکتب امام خمینی(ره) و از پیشگامان مبارزه با نظام ستم شاهی بود. ایشان در مسیر پیروزی و تثبیت انقلاب و ارزش های اسلامی مجاهدت فراوان کرد و همواره عالمی عامل و خدمتگزاری صدیق بود که با مشی اعتدالی، واقع بینی، دور اندیشی و ابراز شجاعانه نظرات خود، مورد اعتماد مردم قرار گرفت.

اینجانب این ضایعه بزرگ را محضر مقام معظم رهبری، علما و فضلای حوزه های علمیه، شاگردان و دوستداران و به ویژه بیت شریف ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم، علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.

کد مطلب 4299613

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