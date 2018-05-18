به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی در پیامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت و برای آن مرحوم، علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت کرد.

متن پیام تسلیت حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

رحلت عالم وارسته و استاد برجسته اخلاق، حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی در اولین روز ماه رحمت و غفران، موجب اندوه فراوان شد.

این روحانی با تقوا و مردمی، مروج حقیقی سیره اهل بیت(ع)، همراه و دانش آموخته مکتب امام خمینی(ره) و از پیشگامان مبارزه با نظام ستم شاهی بود. ایشان در مسیر پیروزی و تثبیت انقلاب و ارزش های اسلامی مجاهدت فراوان کرد و همواره عالمی عامل و خدمتگزاری صدیق بود که با مشی اعتدالی، واقع بینی، دور اندیشی و ابراز شجاعانه نظرات خود، مورد اعتماد مردم قرار گرفت.

اینجانب این ضایعه بزرگ را محضر مقام معظم رهبری، علما و فضلای حوزه های علمیه، شاگردان و دوستداران و به ویژه بیت شریف ایشان تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم، علو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.