به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: لیلا سیاهوسی (همدان) فاطمه علیزاده (خراسان رضوی) حدیث مرادی (کرمانشاه) فاطمه رشیدی (لسرتان)

۶۰ کیلوگرم: فاطمه نیک بخت (چهارمحال وبختیاری) الهام بهرامی (لرستان) شکوفه دارابی (کرمانشاه) الهه ذوالفقاری (خراسان رضوی)

۶۵ کیلوگرم: زهرا سلحشور (خوزستان) مبینا عزیزی (همدان) فاطمه فتاحی (مازندران) صدف بیرانوند (لرستان)

۷۰ کیلوگرم: میمنت قاسم آبادی (خراسان رضوی) الهام رضایی قادی (مازندران) سارا اسدی (مازندران) فاطمه بیرانوند (همدان)

۷۵ کیلوگرم: کوثر لفته زاده (اصفهان) زهرا رهنما (خراسان رضوی) ندا مرادی گروسی (کرمانشاه) فاطمه زهرا حسن پور (مازندران)

۷۵+ کیلوگرم: صبا کرمعلی (همدان) معصومه خانلر (مازندران) فاطمه آبیدی (فارس) نسیم موحدی (تهران)

سرمربی: آنا واسیلنکو (اوکراین)

مربیان: یک مربی به معرفی هیأت کشتی استان های مازندران، خراسان رضوی، کرمانشاه، لرستان

پزشک: الهه زارعی

سرپرست: معصومه بابایی