آیفون های جدید با شارژر قدرتمند عرضه می شوند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از میل آنلاین، اپل تصمیم دارد در ماه سپتامبر چند مدل اپل جدید رونمایی کند. طبق گزارش Charger Lab این موبایل ها احتمالا مجهز به شارژرهای قدرتمندتر و سریع تر باشند. در همین راستا تصاویر جدید نشان دهنده شارژر USB-C با قدرت ۱۸ وات است.

چنین شارژری با استفاده از کابل USB-Cبه آیفون متصل می شود و قادر است ۱۸ وات برق را به دستگاه منتقل کند. چنین شارژری بسیار سریعتر از نمونه های ۵،۱۰ و ۱۲ واتی دستگاه را شارژ می کند.

بسیاری معتقدند اپل شارژر USB-C سریع را در جعبه ای همراه مدل های جدید آیفون عرضه می کند.

این درحالی است که مدتهاست کارشناسان و کاربران به دلیل ارائه نکردن شارژرهای قدرتمند برای برخی مدل های آیفون و آی پد از اپل انتقاد می کنند. البته دستگاه های جدید از جمله آیفون ایکس و آیفون ۸ قادر به شارژ سریع هستند.

طرح این شارژر هم در مقایسه با نمونه های قبلی متفاوت است. شارژر جدید بسیار کوچکتر از نمونه های قبلی و مستطیل شکل است.