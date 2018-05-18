حماس خواستار رویارویی فلسطینیان با اشغالگران در کرانه باختری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس با صدور بیانیه ای بر ضرورت مشارکت گسترده فلسطینیان در تظاهرات جمعه وفاداری به شهدا و مجروحان در غزه در پاسخ به جنایات دشمن صهیونیستی علیه شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز تاکید کرد.

حماس تاکید کرد که ملت فلسطین باید امروز ثابت کند که خون شهدای فلسطینی هرگز هدر نخواهد رفت.

در این بیانیه آمده است که تداوم تظاهرات های بازگشت مسئله فلسطین را از نابودی حفظ کرده و آن را در راس اولویت های جهانیان قرار خواهد داد.

لازم به ذکر است که تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی غزه از ۳۰ مارس گذشته آغاز شده است. در این تظاهرات ها که در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا به قدس و شناسایی این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی برگزار می شود، تاکنون بیش از ۱۲۰ نفر به شهادت رسیده و دست کم ۱۲ هزار نفر دیگر نیز زخمی شده اند که حال نزدیک به ۳۰۰ نفر از آنان وخیم است. نقطه اوج این تظاهرات ها روز دوشنبه گذشته همزمان با انتقال سفارت آمریکا به قدس اشغالی بود که طی آن ۶۴ فلسطینی از جمله یک نوزاد شیرخواره ۸ ماهه به شهادت رسیدند.