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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

در پیامی؛

ظریف درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت

ظریف درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان درگذشت حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درگذشت حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا الیه راجعون 

ضایعه ارتحال عالم جلیل‌القدر، معلم اخلاق و انسان وارسته مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی را به محضر مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و بیت محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم.  

فقدان این پیر فرزانه و عالم با اخلاق و یار دیرین حضرت امام (ره) و رهبری معظم انقلاب که در طول عمر پر برکت خود همواره در مدارحق و مسیر اعتدال قرار داشت ضایعه‌ای اسفبار و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه تشنه مدارا، اخلاق و میانه روی امروز ماست.

اینجانب ضمن آرزوی صبر و اجر جزیل برای بازماندگان و دوستداران و شاگردان آن مرحوم، علوّ درجات را برای ایشان در جوار رحمت حق و صاحب این ماه عزیز از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 4299637
هادی رضایی

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