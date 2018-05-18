به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان؛ منصور ستوده عنوان کرد: از ابتدای سال آبی ۹۷ - ۹۶ تاکنون بارش ۳۷۲ میلی‌متر برف و باران در استان همدان ثبت شده ولی هنوز روند بارش‌های همدان را مثبت نکرده است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت به ترتیب ۴۰۰ و ۳۴۱ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم، عنوان کرد: بارش‌های امسال در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد کاهش و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان همدان رضایت‌بخش نبوده و باید حفاظت جدی از منابع موجود صورت گیرد، گفت: مردم باید نسبت به حفظ منابع آبی موجود احساس تکلیف کنند.

وی ادامه داد: سال آبی گذشته یک‌هزار و ۹۶۶ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف استان همدان مصرف شده که بیشترین مصرف مربوط به بخش کشاورزی بوده است.