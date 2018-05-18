  1. استانها
  2. همدان
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

مدیرعامل شرکت آب‌ منطقه‌ای همدان عنوان کرد:

کاهش ۷ درصدی بارش‌ها در استان همدان

کاهش ۷ درصدی بارش‌ها در استان همدان

همدان - مدیرعامل شرکت آب‌ منطقه‌ای همدان از بارش ۳۷۲ میلیمتری برف و باران در استان همدان خبر داد و گفت: بارش‌های ثبت شده در استان همدان ۷ درصد کاهش دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان؛ منصور ستوده عنوان کرد: از ابتدای سال آبی ۹۷ - ۹۶ تاکنون بارش ۳۷۲ میلی‌متر برف و باران در استان همدان ثبت شده ولی هنوز روند بارش‌های همدان را مثبت نکرده است.

وی با بیان اینکه در مدت مشابه سال گذشته و متوسط بلندمدت به ترتیب ۴۰۰ و ۳۴۱ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم، عنوان کرد: بارش‌های امسال در مقایسه با سال گذشته ۷ درصد کاهش و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای همدان با بیان اینکه وضعیت منابع آبی استان همدان رضایت‌بخش نبوده و باید حفاظت جدی از منابع موجود صورت گیرد، گفت: مردم باید نسبت به حفظ منابع آبی موجود احساس تکلیف کنند.

وی ادامه داد: سال آبی گذشته یک‌هزار و ۹۶۶ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف استان همدان مصرف شده که بیشترین مصرف مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

کد مطلب 4299681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها