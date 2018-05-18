مسابقات جام رمضان ۵۰ رشته ورزشی در شمال تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کارگران پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران با بیان این خبر اظهار داشت: در ایام ماه مبارک رمضان فعالیت ایستگاه های ورزشی همچنان ادامه خواهد یافت و ورزشکاران علاقمند می توانند به صورت رایگان و با حضور مربیان مجرب در دو نوبت صبح و عصر به این ایستگاه ها مراجعه و از برنامه های آن بهره مند شوند.

وی گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در بیش از ۵۰ رشته و فعالیت ۲۵ ایستگاه فعالیت بدنی ویژه بانوان و آقایان در نواحی ده گانه از برنامه های اجرایی در ماه رمضان است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران با اشاره به تلاوت قرآن کریم در برخی ایستگاه های ورزشی خاطر نشان ساخت: تلاوت قرآن در برخی ایستگاهای ورزشی از جمله ایستگاه های ورزشی واقع در ناحیه ۹ و ۱۰ منطقه یک بعد از ورزش صبحگاهی برگزار می شود و این برنامه در سایر ایستگاه ها نیز اجرا خواهد شد.

کارگران اضافه کرد: ایستگاه های فعالیت بدنی آقایان در بوستان های تندرستی ، گلریزان، زمین چمن ورزشگاه سرداران شهید، بوستان مهرگان و ایستگاه ورزشی شهید رسولی به ورزش و برگزاری مسابقات درون ایستگاهی می پردازند.

معاون شهردار منطقه یک تهران افزود: بوستان نیاوران نیز ورزش تخصصی بدمینتون را برای آقایان و تنیس روی میز را برای بانوان و بوستان قیطریه، تنیس روی میز تخصصی را برای آقایان برپا می کند.

کارگران گفت: ایستگاه های ورزشی بانوان نیز در موسسه خیریه عمل، دبیرستان دخترانه صدوقی، شهدای قیطریه، مجموعه ورزشی شهدای کاشانک، بوستان نیاوران، قلمستان، آرزو، مینا و... در ایام مبارک رمضان پذیرای ورزشکاران در نوبت صبح و عصر است.