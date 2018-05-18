رونمایی از جدیدترین پوستر فیلم «رفتن»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، تازه ترین پوستر فیلم «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی با طرحی از علیرضا قادری اقدم رونمایی شد. این پوستر بر اساس عکسی از فتاح ذی نوری طراحی شده است.

همچنین نشانه فیلم نیز توسط محمد روح الامین طراحی شده است.

«رفتن» که در بیش از ۴۰ فستیوال بین المللی فیلم حضور داشته است روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌ چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.

رضا احمدی، فرشته حسینی، بهرنگ علوی، نازنین بیاتی، مسعود میرطاهری، سینا سهیلی، محفوظ محمودی، افشین اخلاقی، بشیر احمد نیکزاد، امیر حسین بابائیان، محمدامین صاحب زاده، کاظم علیزاده و با حضور شمس لنگرودی در این فیلم نقش آفرینی کرده اند.