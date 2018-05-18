به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک در روزهای ۲۶ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:

متافیزیک

متافیزیک و معرفت شناسی

سؤالات محوری

مشکلات متافیزیکی

مدیتیشن

فضا و زمان

پایداری و قانون اساسی

علت، آزادی و جبرگرایی

روش متافیزیک

وجود و هستی‌شناسی

هویت و تغییر

علیت و زمان

ضرورت و امکان

کیهان شناسی و جهان بینی

ذهن و ماده

تعاریف و اراده آزاد

دین و معنویت

متافیزیک در علم

رد متافیزیک

تاریخ متافیزیک

متافیزیک در یونان

سقراط و افلاطون

ارسطو

منطق گرایی و عقلگرایی قاره‌ای

کانت

فلسفه تحلیلی و مثبت گرایی

فلسفه قاره‌ای

فرایند متافیزیک

از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آقار خود تا پایان روز ۲۶ مارس ۲۰۱۹ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICMMD?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/sydney/ICMMD مراجعه گردد.