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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۲۳

در استرالیا؛

کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک برگزار می‌شود

بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک در روزهای ۲۶ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک در روزهای ۲۶ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:
     متافیزیک
    متافیزیک و معرفت شناسی
    سؤالات محوری
    مشکلات متافیزیکی
    مدیتیشن
    فضا و زمان
    پایداری و قانون اساسی
    علت، آزادی و جبرگرایی
    روش متافیزیک
    وجود و هستی‌شناسی
    هویت و تغییر
    علیت و زمان
    ضرورت و امکان
    کیهان شناسی و جهان بینی
    ذهن و ماده
    تعاریف و اراده آزاد
    دین و معنویت
    متافیزیک در علم
    رد متافیزیک
    تاریخ متافیزیک
    متافیزیک در یونان
    سقراط و افلاطون
    ارسطو
    منطق گرایی و عقلگرایی قاره‌ای
    کانت
    فلسفه تحلیلی و مثبت گرایی
    فلسفه قاره‌ای
    فرایند متافیزیک
 از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آقار خود تا پایان روز ۲۶ مارس ۲۰۱۹  به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICMMD?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/sydney/ICMMD مراجعه گردد.

کد مطلب 4299692
مهرنوش محمدزاده

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