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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹

تحولات عراق؛

هلاکت ۱۲ داعشی در جنوب غرب کرکوک/آغاز عملیات امنیتی در دیالی

هلاکت ۱۲ داعشی در جنوب غرب کرکوک/آغاز عملیات امنیتی در دیالی

هلاکت ۱۲ داعشی از جمله یکی از سرکردگان مهم این گروه تروریستی در کرکوک و آغاز عملیات امنیتی تحت پیگرد قرار دادن عناصر داعش در دیالی از مهم ترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع امنیتی در استان کرکوک اعلام کرد که جنگنده های عراقی توانستند در حمله خود علیه مواضع تروریستها در جنوب غرب این استان که بر اساس اطلاعات دقیق واصله صورت گرفت دست کم ۱۲ داعشی از جمله یکی از سرکرده های مهم این گروه تروریستی را به هلاکت برسانند.

بر اساس این گزارش، حمله جنگنده های عراقی به مواضع داعش در نزدیکی منطقه الزاب واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غرب کرکوک و منطقه الرشاد در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب این استان صورت گرفته است.

از سوی دیگر یحیی رسول سخنگوی مرکز اطلاع رسانی اخبار امنیتی عراق اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق شدند عملیات نفوذ تروریستهای داعشی به خاک عراق از طریق مرزهای مشترک با سوریه را خنثی کنند. این تروریستها که از منطقه تل حمیس واقع در استان الحسکه در شمال شرق سوریه قصد ورود به خاک عراق را داشتند بازداشت شدند.

فرماندهی نیروهای پلیس استان دیالی نیز اعلام کرد که عملیات امنیتی تحت پیگرد قرار دادن عناصر گروه تروریستی داعش در منطقه جلولاء واقع در شمال شرق این استان آغاز شده است. این عملیات در چارچوب طرح امنیتی عراق برای بازداشت عناصر و گروه های زیرزمینی داعش در این کشور صورت می گیرد.

کد مطلب 4299693

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